          Енергийният дефицит може да продължи дълго: BBC разказа за реалната ситуация в енергетиката на Украйна

          Украйна без електричество
          Иван Христов
          Иван Христов
          С настъпването на студеното време руските войски отново започнаха да унищожават критичната инфраструктура на Украйна, включително газова инфраструктура, електрически подстанции, топлоелектрически централи, водноелектрически централи и топлоелектрически централи. Две седмици преди края на есента руската армия вече е нанесла десет удара по енергийния сектор, да не говорим за почти ежедневните атаки във фронтовите райони, съобщава BBC.

          „Само от началото на октомври Русия е изстреляла над 150 ракети и над 2000 дрона по украинската електропреносна мрежа“, посочва медията. Това е довело до значителен спад в производството и унищожаване на електроразпределителните и преносните системи. В резултат на това Украйна е принудена да възстанови прекъсванията на електрозахранването. Токът вече е спрян за около 12 часа на ден.

          Освен това, някои региони и градове в източната и североизточната част на страната се озоваха в още по-тежко положение и бяха принудени да останат без ток в продължение на няколко дни, дори седмици, според медийни съобщения.

          Нова тактика и стратегия на Русия

          Руските войски вече не атакуват инфраструктурата, както преди. В момента Русия е „фокусирана върху опити за „откъсване“ на отделни части от единната енергийна система – предимно фронтовата линия и граничните райони на изток“.

          „Те постоянно променят тактиката. По мои сметки това е вече шестата тактика на Русия. Тя има два ключови компонента: опит за нарушаване на целостта на единната енергийна система по Днепър и опит за изолиране на периферни подсистеми, чиято работа зависи от една или две електроцентрали“, заяви енергийният експерт Генадий Рябцев.

          Друга опасност е промяната в средствата за поражение. Руснаците биха могли да ударят един енергиен обект с голям брой дронове „Шахед“ и балистични ракети.

          Какво следва

          Съобщава се, че потенциално Украйна би могла да премине следващата зима без прекъсвания на електрозахранването или „апокалипсис“. Ситуацията обаче е трудна. Недостигът на електроенергия обаче може да продължи дълго време.

          „Най-вероятно до пролетта на 2026 г.“, отбелязва медията

          В статията се посочва, че украинските власти трябва да действат бързо, за да осигурят максимален достъп до енергийно оборудване в Европа, да финансират пълно и своевременно възстановяването на повредените съоръжения и да увеличат максимално тяхната сигурност.

          Що се отнася до дефицита в електропреносната мрежа, той може да бъде намален чрез пестеливо използване на електроенергия и увеличаване на вноса от Европа.

