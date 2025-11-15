Фаталното число: Де Минор със загуба номер 13 от Яник Синер

Яник Синер е първият финалист в тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри. На родна земя в Торино шампионът от миналата година ще защитава трофея, след като победи Алекс де Минор със 7-5, 6-2 за близо два часа игра.

Вторият в световната ранглиста имаше трудности само в началото на мача, когато двамата с Де Минор влязоха в здрава битка. След като започна да навлиза в ритъм обаче, Синер не можеше да бъде удържан и удари съперника с пробив в 11-ия гейм, за да спечели откриващия сет. Във втория той дръпна рано-рано с 4-0 гейма и до края нямаше проблеми за 13-та си поредна победа над Де Минор в също толкова изиграни срещи.

Италианецът изглежда непобедим в зала, като последната му загуба е от финала в Торино през 2023, когато отстъпи на Новак Джокович.

Сега той ще се изправи в спор за нова титла срещу световния номер 1 Карлос Алкарас или финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинален сблъсък е тази вечер от 21:30 часа.