НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Фаталното число: Де Минор със загуба номер 13 от Яник Синер

          Другият полуфинален сблъсък е между световния номер 1 Карлос Алкарас и финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим, като срещата стартира в 21:30 часа

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер е първият финалист в тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри. На родна земя в Торино шампионът от миналата година ще защитава трофея, след като победи Алекс де Минор със 7-5, 6-2 за близо два часа игра.

          - Реклама -

          Вторият в световната ранглиста имаше трудности само в началото на мача, когато двамата с Де Минор влязоха в здрава битка. След като започна да навлиза в ритъм обаче, Синер не можеше да бъде удържан и удари съперника с пробив в 11-ия гейм, за да спечели откриващия сет. Във втория той дръпна рано-рано с 4-0 гейма и до края нямаше проблеми за 13-та си поредна победа над Де Минор в също толкова изиграни срещи.

          Италианецът изглежда непобедим в зала, като последната му загуба е от финала в Торино през 2023, когато отстъпи на Новак Джокович.

          Сега той ще се изправи в спор за нова титла срещу световния номер 1 Карлос Алкарас или финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинален сблъсък е тази вечер от 21:30 часа.

          Яник Синер е първият финалист в тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри. На родна земя в Торино шампионът от миналата година ще защитава трофея, след като победи Алекс де Минор със 7-5, 6-2 за близо два часа игра.

          - Реклама -

          Вторият в световната ранглиста имаше трудности само в началото на мача, когато двамата с Де Минор влязоха в здрава битка. След като започна да навлиза в ритъм обаче, Синер не можеше да бъде удържан и удари съперника с пробив в 11-ия гейм, за да спечели откриващия сет. Във втория той дръпна рано-рано с 4-0 гейма и до края нямаше проблеми за 13-та си поредна победа над Де Минор в също толкова изиграни срещи.

          Италианецът изглежда непобедим в зала, като последната му загуба е от финала в Торино през 2023, когато отстъпи на Новак Джокович.

          Сега той ще се изправи в спор за нова титла срещу световния номер 1 Карлос Алкарас или финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинален сблъсък е тази вечер от 21:30 часа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Неочаквана издънка на Белгия срещу Казахстан

          Николай Минчев -
          Белгия направи неочаквана грешна стъпка в световните квалификации, след като стигна само до 1:1 при гостуването на Казахстан в двубой от група J. Домакините започнаха...
          Волейбол

          Симеон Николов и Локомотив продължават да мачкат в Русия

          Николай Минчев -
          Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск постигнаха седма поредна победа в руското първенство. Играчите на Пламен Константинов надиграха категорично Нова Новокуйбишевск...
          Футбол

          Ботев Пловдив: Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо

          Николай Минчев -
          Ръководството на Ботев Плодив се обърна към привържениците на клуба с изявление относно възраждането на ДЮШ и инвестициите в базата на "канарчетата", свързани с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions