      събота, 15.11.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Феликс Оже-Алиасим стигна до топ 4 на Мастърса в Торино

          Канадецът срази Александър Зверев с 6-4, 7-6 (4)

          Снимка: БГНЕС
          Феликс Оже-Алиасим е последният полуфиналист на заключителния Мастърс на осемте най-добри в Торино. Канадецът победи Александър Зверев с 6-4, 7-6 (4) в решителен мач от група Бьорн Борг и така с два успеха и една загуба продължи към 1/2-финалите като втори от групата.

          Оже-Алиасим имаше негативен баланс срещу Зверев – 3-6, и беше победил много трудно дебютанта Бен Шелтън в предишния си мач, но показа много солиден тенис в иначе близкия двубой с германеца. Той спаси и четирите възможности за пробив пред съперника.

          В спор за място на финала вицешампионът от Париж ще играе със световния номер 1 Карлос Алкарас, който си гарантира първото място в света в края на годината след трите поредни успеха в група Джими Конърс.

          В другия полуфинал по-рано днес шампионът от миналата година Яник Синер ще търси 13-а поредна победа от 13 мача срещу австралиеца Алекс де Минор.

          - Реклама -

