      събота, 15.11.25
          - Реклама -
          Филип Кръстев: Ние сме продукт на държавата и от много години излизаме страшно смачкани

          "Трябва да се подкрепяме, да работим по-здраво, да си повярваме и нещата ще се подобрят. Трябва да си вярваме. Докато манталитетът на хората във всички сфери не се подобри. Ние всички сме хора и даваме максимума" - допълни още полузащитникът

          Снимка: БГНЕС
          Халфът на Оксфорд Юнайтед Филип Кръстев сподели своето мнение за поредната загуба на националния отбор по футбол. „Лъвовете“ регистрираха пето поредно поражение в световните квалификации, като този път отстъпиха на Турция с 0:2.

          „Създадохме повече положения, отколкото сме успявали да създадем в последните няколко мача. Това беше плод на нашето самочувствие. Показахме, че може да играем футбол. Трябва да използваме този мач, за да надградим. Трябва да си повярваме повече. Представянето ни ще се подобри, ако играем с по-голямо самочувствие.“

          „Ние от много години излизаме страшно смачкани. Не си вярваме. Излизаме страшно смачкани психически. Трябва да се подкрепяме, да работим по-здраво, да си повярваме и нещата ще се подобрят. Трябва да си вярваме.  Докато манталитетът на хората във всички сфери не се подобри. Ние всички сме хора и даваме максимума“ – сподели още Кръстев.

          „Присъда е към всички българи. Ние сме продукт на държавата. Ние ставаме за смях, но цялата ни държава става за смях и това нещо трябва да се промени. За да започнат да идват резултатите, трябва да започнем да играем футбол. По такъв начин не бяхме играли от много време“ – заяви халфът.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

