Гари Каспаров: Свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната

„Свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната.“ Това заяви руският опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров.

Той посочи, че руската опозиция е дълбоко разделена и това разделение е причинено от войната в Украйна.

„Да, всеки, който се нарича опозиция, осъжда войната…Бих казал, че значителна част от руснаците не са съгласни с режима на Путин, тези, които напуснаха Русия. Опозиционно настроени руснаци. Те все още искат да намерят средно положение, като осъждат войната, но не искат Украйна да спечели. И аз представлявам, обективно, малцинство от онези в руската опозиция, които вярват, че свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната“, заяви в интервю за „Данас“ Каспаров.

Той смята, че първо трябва Украйна са спечели и след това да дойде свободата за Русия.

„Вярваме, че победата за Украйна е от решаващо значение, за да се даде шанс на Русия да елиминира имперския вирус и да намери пътя си обратно към Европа, където ѝ е мястото. И да не се превърнем в китайски сателит. Групата, която представлявам, е по-агресивна, защото вярваме, че трябва да помогнем на украинците да се борят. Което означава, че нямаме червени линии“, каза още Каспаров.

Той сравни украинската победа със своеобразна „шокова терапия“.

„Нищо не се е случило в Русия през последните 200 години, освен ако не е било геополитическо или военно поражение. Затова се надяваме, че това поражение ще проправи пътя на Русия да преосмисли мястото си в света… Следователно, според мен, нищо друго освен украинското знаме в Севастопол не може да ни помогне да наложим шокова терапия. А за да направим това, е проста дилема. Или ще намерим пътя си обратно към Европа, или Китай ще започне постепенно да ни завладява“, смята Каспаров.