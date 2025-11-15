НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Гари Каспаров: Свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната

          "Да, всеки, който се нарича опозиция, осъжда войната…Бих казал, че значителна част от руснаците не са съгласни с режима на Путин" - добави бившият световен шампион по шахмат

          0
          61
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната.“ Това заяви руският опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров.

          - Реклама -

          Той посочи, че руската опозиция е дълбоко разделена и това разделение е причинено от войната в Украйна.

          „Да, всеки, който се нарича опозиция, осъжда войната…Бих казал, че значителна част от руснаците не са съгласни с режима на Путин, тези, които напуснаха Русия. Опозиционно настроени руснаци. Те все още искат да намерят средно положение, като осъждат войната, но не искат Украйна да спечели. И аз представлявам, обективно, малцинство от онези в руската опозиция, които вярват, че свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната“, заяви в интервю за „Данас“ Каспаров.

          Той смята, че първо трябва Украйна са спечели и след това да дойде свободата за Русия.  

          „Вярваме, че победата за Украйна е от решаващо значение, за да се даде шанс на Русия да елиминира имперския вирус и да намери пътя си обратно към Европа, където ѝ е мястото. И да не се превърнем в китайски сателит. Групата, която представлявам, е по-агресивна, защото вярваме, че трябва да помогнем на украинците да се борят. Което означава, че нямаме червени линии“, каза още Каспаров.

          Той сравни украинската победа със своеобразна „шокова терапия“.

          „Нищо не се е случило в Русия през последните 200 години, освен ако не е било геополитическо или военно поражение. Затова се надяваме, че това поражение ще проправи пътя на Русия да преосмисли мястото си в света… Следователно, според мен, нищо друго освен украинското знаме в Севастопол не може да ни помогне да наложим шокова терапия. А за да направим това, е проста дилема. Или ще намерим пътя си обратно към Европа, или Китай ще започне постепенно да ни завладява“, смята Каспаров.

          „Свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната.“ Това заяви руският опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров.

          - Реклама -

          Той посочи, че руската опозиция е дълбоко разделена и това разделение е причинено от войната в Украйна.

          „Да, всеки, който се нарича опозиция, осъжда войната…Бих казал, че значителна част от руснаците не са съгласни с режима на Путин, тези, които напуснаха Русия. Опозиционно настроени руснаци. Те все още искат да намерят средно положение, като осъждат войната, но не искат Украйна да спечели. И аз представлявам, обективно, малцинство от онези в руската опозиция, които вярват, че свободата на Русия не може да бъде постигната без победата на Украйна във войната“, заяви в интервю за „Данас“ Каспаров.

          Той смята, че първо трябва Украйна са спечели и след това да дойде свободата за Русия.  

          „Вярваме, че победата за Украйна е от решаващо значение, за да се даде шанс на Русия да елиминира имперския вирус и да намери пътя си обратно към Европа, където ѝ е мястото. И да не се превърнем в китайски сателит. Групата, която представлявам, е по-агресивна, защото вярваме, че трябва да помогнем на украинците да се борят. Което означава, че нямаме червени линии“, каза още Каспаров.

          Той сравни украинската победа със своеобразна „шокова терапия“.

          „Нищо не се е случило в Русия през последните 200 години, освен ако не е било геополитическо или военно поражение. Затова се надяваме, че това поражение ще проправи пътя на Русия да преосмисли мястото си в света… Следователно, според мен, нищо друго освен украинското знаме в Севастопол не може да ни помогне да наложим шокова терапия. А за да направим това, е проста дилема. Или ще намерим пътя си обратно към Европа, или Китай ще започне постепенно да ни завладява“, смята Каспаров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Американски институт предупреждава: Най-големият страх на Запада не е Путин!

          Никола Павлов -
          Западните държави трябва незабавно да започнат подготовка за деня, когато Владимир Путин вече няма да е начело на Русия, предупреждава нов доклад на американския...
          Свят

          Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да съди BBC за до 5 милиарда долара заради подвеждащ монтаж на речта му, след като...
          Война

          „Това е за последен път“: Президентът на Полша се изказа рязко за помощта за украинците

          Иван Христов -
          Полският президент Карол Навроцки подписа закон, с който се удължава подкрепата за украинските бежанци, но подчерта, че това е последният път, когато го прави. „Подписах...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions