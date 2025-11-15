НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Георги Даскалов: Млади, възпитани, добре образовани, които разказаха играта на България

          "И Милен Велчев, и Николай Василев шестват по радиостанции и телевизии и дават акъл за парите и бюджета. И никой, ама никой не се сеща да попита НВ - а ти за колко пари продаде БТК. И на кого" - добави журналистът

          0
          85
          Снимка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004464857109
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Журналистът Георги Даскалов излезе с публикация във своя фейсбук-профил, чрез която изрази своето мнение за част от полиците, управлявали България през последните години. В становището се споменават имената на Николай Василев, Милен Велчев, Красимир Катев, Иван Искров, Кирил Петков и Асен Василев.

          - Реклама -

          Цялата публикация на Георги Даскалов гласи:

          „Млади, възпитани, добре образовани. Които разказаха играта на България

          От 2015. Сега ме подсети една хубава статия на Евгени Дайнов*

          Познавам Иван Искров от 2001 година. Тогава в редакцията на „24 часа“ го доведе Ганета Сагова – Ганди, която сега е главен редактор на списание „8“. Искров беше от царските юпита, от втората редичка. Нямаше шансове за министър или за заместник-министър, но пък после я как се издигна.

          В първата редичка тогава бяха Милен Велчев, Николай Василев, Красимир Катев, плътно до тях – Любка Качакова, млади, надъхани, някои от тях – и озлобени, тъй като им се струваше, че СДС, който тогава беше власт, не им дава достатъчно шансове. Тогава СДС правеше т.нар. Български Великден и част от юпитата се навъртаха там, белким се промушат във властта.

          На Ники Василев например много му личеше, че иска да стане заместник-министър. Пък стана вицепремиер, при това два пъти.

          Та така. Юпитата, като не ги пуснаха, минаха през царската порта. Млади, възпитани, добре образовани хора, при определени обстоятелства – даже симпатични. Които разказаха играта на България.

          Някъде към 2007 вече бях отдавна напуснал „24 часа“, станал бях главен редактор на един друг вестник и един ден, като си минавах през площада на БНБ, насреща ми Искров. Не мислех, че ме помни, кимнах, колкото да не е без хич и го отминах, а той се извърна и „царски“ рече – Даскалов, какво минаваш като през турски гробища, бе.

          Бре да му се не види.

          Поразговорихме се малко и се разделихме. Той си тръгна по своя път, аз по моя. Буквално и преносно.

          Сега Иван Искров подава оставка като управител на БНБ. Колкото и да ми е симпатичен в човешки план, двата му почти пълни мандата завършват с провал, катастрофално.

          Проспа фалита на КТБ, създаде огромно напрежение в системата, срути авторитета на институцията.

          Не ми е работа да го оценявам професионално. Но резултатите са лоши.

          Една камара хора влязоха в политиката с претенции, че са експерти, специалисти, че много знаят и много могат.

          Например споменатите по-горе Велчев, Василев, Катев.

          Професионалисти.

          Професионалисти, ама България и сега плаща вересиите, които Велчев и Катев направиха, когато в началото на века врътнаха външния дълг.

          Нещо случи ли им се? Търсиха ли им сметка, че благодарение на тези врътки дълговете на България се увеличиха вместо да се намалят? Не, те са уважавани хора, канят ги по телевизиите акъл да дават.

          Сега и с Искров ще стане същото. Менда рече, че вероятно няма да бъде съден, но трябвало да понесе морална отговорност. Те от морална отговорност не се страхуват. Моралът за тях е ирелавентен, несъществен, даже несъществуващ.

          Ето това е трагедията на България. Политическата система си подбира хора без грам чувство за отговорност. Еничари. Готови на всичко пирати.

          Преди мислех, че е случайно. Сега съм сигурен, че е напълно съзнателно.

          *Възпитани, приветливи, уравновесени: в България се случва чудо. В „Дойче веле“, препечатана в „Медиапул“ – за „Продължаваме промяната“, Кирил и Асен, преди 2 години. С днешна дата – колко са възпитани и колко – уравновесени?

          И дописване с днешна дата, 13 ноември 2025.

          И Милен Велчев, и Николай Василев шестват по радиостанции и телевизии и дават акъл за парите и бюджета. И никой, ама никой не се сеща да попита НВ – а ти за колко пари продаде БТК. И на кого.

          Нито пък да пита МВ – като превалутира дълга на България, какви бяха резултатите. Сметнал съм ги още тогава – минус 1 милиард долара. До миналата година плащахме тази вересия.

          Карай да върви.“

          Журналистът Георги Даскалов излезе с публикация във своя фейсбук-профил, чрез която изрази своето мнение за част от полиците, управлявали България през последните години. В становището се споменават имената на Николай Василев, Милен Велчев, Красимир Катев, Иван Искров, Кирил Петков и Асен Василев.

          - Реклама -

          Цялата публикация на Георги Даскалов гласи:

          „Млади, възпитани, добре образовани. Които разказаха играта на България

          От 2015. Сега ме подсети една хубава статия на Евгени Дайнов*

          Познавам Иван Искров от 2001 година. Тогава в редакцията на „24 часа“ го доведе Ганета Сагова – Ганди, която сега е главен редактор на списание „8“. Искров беше от царските юпита, от втората редичка. Нямаше шансове за министър или за заместник-министър, но пък после я как се издигна.

          В първата редичка тогава бяха Милен Велчев, Николай Василев, Красимир Катев, плътно до тях – Любка Качакова, млади, надъхани, някои от тях – и озлобени, тъй като им се струваше, че СДС, който тогава беше власт, не им дава достатъчно шансове. Тогава СДС правеше т.нар. Български Великден и част от юпитата се навъртаха там, белким се промушат във властта.

          На Ники Василев например много му личеше, че иска да стане заместник-министър. Пък стана вицепремиер, при това два пъти.

          Та така. Юпитата, като не ги пуснаха, минаха през царската порта. Млади, възпитани, добре образовани хора, при определени обстоятелства – даже симпатични. Които разказаха играта на България.

          Някъде към 2007 вече бях отдавна напуснал „24 часа“, станал бях главен редактор на един друг вестник и един ден, като си минавах през площада на БНБ, насреща ми Искров. Не мислех, че ме помни, кимнах, колкото да не е без хич и го отминах, а той се извърна и „царски“ рече – Даскалов, какво минаваш като през турски гробища, бе.

          Бре да му се не види.

          Поразговорихме се малко и се разделихме. Той си тръгна по своя път, аз по моя. Буквално и преносно.

          Сега Иван Искров подава оставка като управител на БНБ. Колкото и да ми е симпатичен в човешки план, двата му почти пълни мандата завършват с провал, катастрофално.

          Проспа фалита на КТБ, създаде огромно напрежение в системата, срути авторитета на институцията.

          Не ми е работа да го оценявам професионално. Но резултатите са лоши.

          Една камара хора влязоха в политиката с претенции, че са експерти, специалисти, че много знаят и много могат.

          Например споменатите по-горе Велчев, Василев, Катев.

          Професионалисти.

          Професионалисти, ама България и сега плаща вересиите, които Велчев и Катев направиха, когато в началото на века врътнаха външния дълг.

          Нещо случи ли им се? Търсиха ли им сметка, че благодарение на тези врътки дълговете на България се увеличиха вместо да се намалят? Не, те са уважавани хора, канят ги по телевизиите акъл да дават.

          Сега и с Искров ще стане същото. Менда рече, че вероятно няма да бъде съден, но трябвало да понесе морална отговорност. Те от морална отговорност не се страхуват. Моралът за тях е ирелавентен, несъществен, даже несъществуващ.

          Ето това е трагедията на България. Политическата система си подбира хора без грам чувство за отговорност. Еничари. Готови на всичко пирати.

          Преди мислех, че е случайно. Сега съм сигурен, че е напълно съзнателно.

          *Възпитани, приветливи, уравновесени: в България се случва чудо. В „Дойче веле“, препечатана в „Медиапул“ – за „Продължаваме промяната“, Кирил и Асен, преди 2 години. С днешна дата – колко са възпитани и колко – уравновесени?

          И дописване с днешна дата, 13 ноември 2025.

          И Милен Велчев, и Николай Василев шестват по радиостанции и телевизии и дават акъл за парите и бюджета. И никой, ама никой не се сеща да попита НВ – а ти за колко пари продаде БТК. И на кого.

          Нито пък да пита МВ – като превалутира дълга на България, какви бяха резултатите. Сметнал съм ги още тогава – минус 1 милиард долара. До миналата година плащахме тази вересия.

          Карай да върви.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Желязков: Убедихме американската администрация, че войната в Украйна няма да се финансира от „Лукойл“ в България

          Николай Минчев -
          "Българското правителство убеди американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че може в следващия шестмесечен период да спазва...
          Политика

          Росен Желязков: Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна

          Николай Минчев -
          "Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще...
          Общество

          Българските потребители ще похарчат над 110 милиона лева на черния петък

          Николай Минчев -
          През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за черния петък, показват данните на Асоциацията за защита на потребителите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions