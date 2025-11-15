НА ЖИВО
      събота, 15.11.25
          Хърватия отива на четвърти пореден Мондиал

          Гибралтар измъчи Черна гора

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Хърватия ще играе на четвърто поредно световно първенство по футбол! „Шахматистите“, предвождани от голямата си звезда Лука Модрич, си осигуриха предсрочно визитите за Мондиала, след като победиха Фарьорските острови с 3:1 в Риека.

          Балканците, сребърни медалисти от Русия 2018 и бронзови от Катар 2022, събраха 19 точки и са лидери в група „L“. Чехия е с 6 по-малко кръг преди края. Фарьорските острови се сбогуваха с шансовете си за плейоф, оставайки с 12 точки след изиграването на всичките си двубои.

          Мачът в Риека обаче не тръгна според очакванията. Изненадващо гостите откриха резултата в 16-ата минута. Геза Давид Тури проби през средата на терена, Марио Пашалич го изпусна и халфът след рикошет се разписа за 0:1.

          Отоворът не закъсня. В 23-ата минута Иван Перишич центрира отляво, защитник изчисти лошо, Йошко Гвардиол овладя и с левия крак по диагонал прати топката в мрежата – 1:1.

          Пълният обрат стана факт в 57-ата минута. Йосип Станишич центрира отдясно, Петар Муса овладя и с диагонален изстрел опъна мрежата за 2:1. В 70-ата минута ново хубаво центриране на Перишич от левия фланг завърши с попадение на Никола Влашич за 3:1.

          В другия мач от групата Черна гора победи Гибралтар с 2:1 като гост след пълен обрат, лишавайки скромните си домакини от историческа първа точка в квалификационен мач.

          Лиъм Джесъп откри в 20-ата минута. 19-годиният халф на Ювентус Василие Аджич изравни 13 минути по-късно. Никола Кръстевич (Аталанта) вкара за 1:2 в 42-ата минута от дузпа. Черногорците заемат четвъртата позиция, на която вероятно ще завършат, с актив от 9 точки.

          Спорт

          Нидерландия направи огромна крачка към Мондиал 2026

          Станимир Бакалов -
          Нидерландия направи огромна крачка към класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина, което вече е само формалност. „Лалетата" направиха реми 1:1...
          Спорт

          Слабак измъчи Германия

          Станимир Бакалов -
          Германия победи Люксембург с 2:0 като гост в световна квалификация от Група „A". Кръг преди края Бундестимът се нуждае само от точка в домакинството...
          Спорт

          Исторически резил за Финландия

          Станимир Бакалов -
          Финландия се прости и с минималните си шансове да играе бараж за класиране на Мондиала 2026. Тимът допусна нечувана издънка у дома срещу аутсайдера...

