НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Испания гази в Тбилиси, класира се за Мондиала

          Гостите решиха всичко само за едно полувреме

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Испания си осигури класиране на футболния Мондиал догодина. Ла Фурия прегази Грузия с 4:0 в Тбилиси в мач от нашата група. Зрителите видяха тоталната доминация на испанците на стадион „Борис Пайчадзе Динамо Арена“.

          - Реклама -

          Микел Оярсабал откри в 11-ата минута от дузпа. Мартин Зубименди удвои в 22-ата след пас на Фабиан Руис. Феран Торес направи 0:3 в 34-ата минута, асистенцията беше на Оярсабал. Самият Оярсабал сложи точка на спора в 63-ата минута, а асистенцията дойде от Торес.

          Грузия остава на трето място в група „Е“ 3 точки, дошли след победата над България. Испания събра пълен брой от 15 т. и през идното лято ще участва на Мондиал 2026 в Канада, САЩ и Мексико.

          Испания си осигури класиране на футболния Мондиал догодина. Ла Фурия прегази Грузия с 4:0 в Тбилиси в мач от нашата група. Зрителите видяха тоталната доминация на испанците на стадион „Борис Пайчадзе Динамо Арена“.

          - Реклама -

          Микел Оярсабал откри в 11-ата минута от дузпа. Мартин Зубименди удвои в 22-ата след пас на Фабиан Руис. Феран Торес направи 0:3 в 34-ата минута, асистенцията беше на Оярсабал. Самият Оярсабал сложи точка на спора в 63-ата минута, а асистенцията дойде от Торес.

          Грузия остава на трето място в група „Е“ 3 точки, дошли след победата над България. Испания събра пълен брой от 15 т. и през идното лято ще участва на Мондиал 2026 в Канада, САЩ и Мексико.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Австрия покори Кипър, Питас не игра

          Станимир Бакалов -
          Австрия спечели визитата си на Кипър с 2:0 в мач от група "H" на световните квалификации. По този начин Бундестимът събра 18 точки и...
          Футбол

          Цветомир Найденов: Много класа в автогола на Чернев…тва и Хари Магуайър не го може 

          Николай Минчев -
          Собственикът и финансов благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов сподели кратка публикация личния си фейсбук-профил по повод на загубата на България от Турция в...
          Футбол

          Филип Кръстев: Ние сме продукт на държавата и от много години излизаме страшно смачкани

          Николай Минчев -
          Халфът на Оксфорд Юнайтед Филип Кръстев сподели своето мнение за поредната загуба на националния отбор по футбол. "Лъвовете" регистрираха пето поредно поражение в световните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions