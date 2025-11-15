Испания гази в Тбилиси, класира се за Мондиала

Испания си осигури класиране на футболния Мондиал догодина. Ла Фурия прегази Грузия с 4:0 в Тбилиси в мач от нашата група. Зрителите видяха тоталната доминация на испанците на стадион „Борис Пайчадзе Динамо Арена“.

Микел Оярсабал откри в 11-ата минута от дузпа. Мартин Зубименди удвои в 22-ата след пас на Фабиан Руис. Феран Торес направи 0:3 в 34-ата минута, асистенцията беше на Оярсабал. Самият Оярсабал сложи точка на спора в 63-ата минута, а асистенцията дойде от Торес.

Грузия остава на трето място в група „Е“ 3 точки, дошли след победата над България. Испания събра пълен брой от 15 т. и през идното лято ще участва на Мондиал 2026 в Канада, САЩ и Мексико.