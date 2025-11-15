ISW: Русия променя приоритетите си в Покровск и Мирноград

Руското военно командване се фокусира върху превземането на Покровск, вместо да се опитва да обгради по-широкия украински плацдарм в агломерацията Покровск-Мирноград, смятат в базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

- Реклама -

„Напредъкът на руските сили в Покровск и околностите му през последните няколко дни показва, че руските сили в Покровск дават приоритет на превземането на самия град. Изглежда, че те не са фокусирани върху подкрепата на усилията на 51-ва комбинирана армия за затваряне на „котела“ от север и североизток, с допълваща атака от юг в този момент“, се отбелязва в доклада на ISW.

Анализаторите смятат, че руските сили дават приоритет на превземането на Покровск по редица причини.

„Вероятно Руската федерация планира да се възползва от информационния ефект, който ще генерира превземането на града, или се надява, че превземането на Покровск ще улесни последващите усилия за затваряне на джоба“, се казва в доклада.

В същото време, украинските контраатаки на северния фланг и продължаващото присъствие на украински войски в Покровск възпрепятстват настъплението на руските сили и способността им да го затворят, въпреки че това не е достатъчно, за да разсее руското командване от усилията на юг.

Освен това, руската 51-ва армия също изпитва трудности при настъпването си от североизток и това по-бавно темпо може също да допринесе за очевидния и може би временен приоритет на Русия за превземане на Покровск.

„Руското военно командване не използва стандартните мерки, които човек би очаквал в такава конфигурация на бойното поле, а именно концентриране на сили и средства за завършване на обкръжението, което обикновено е най-бързият и най-евтиният начин за превземане на цялата територия. Руското военно командване обаче може да промени стратегията си във всеки един момент“, заключават анализаторите.