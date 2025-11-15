НА ЖИВО
      събота, 15.11.25
          Ивицата Газа получи от Израел 15 тела на палестинци 

          Те бяха върнати в замяна на останките на 73-годишния израелски заложник Мени Годар, които Хамас изпрати чрез Червения кръст в четвъртък

          Министерството на здравеопазването на Газа потвърждава, че е получило телата на 15 палестинци по споразумение за примирие 

          Министерството на здравеопазването в управляваната от Хамас Ивица Газа потвърди в събота, че е получило телата на 15 палестинци предния ден по споразумението за размяна на прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ. 

          „Министерството на здравеопазването обявява получаването на 15 тела на мъченици, които бяха освободени вчера, петък, от израелската окупация чрез Червения кръст. Така общият брой на получените тела стана 330“ като част от споразумението, съобщи министерството, добавяйки, че досега е идентифицирало 97. 

          Те бяха върнати в замяна на останките на 73-годишния израелски заложник Мени Годар, които Хамас върна чрез Червения кръст в четвъртък.

