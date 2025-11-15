Известен украински художник и поет загина на фронта

Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram.

„Научихме, че нашият приятел и истинска легенда на слама, Сергей Науменко, е починал. Все още е трудно да се повярва; усеща се като поредния негов артистичен трик, представление, артистичен акт. След няколко минути ще се появи съобщение, че е добре. Той ще насрочи видео чат в слам чата, ще качи работата си, ще напише за срещата… Сергей беше брилянтен артист с невероятни текстове, беше част от нашето семейство. Той завинаги ще остане в паметта ни“, се казва в публикацията.

Сергей се присъединява към Въоръжените сили на Украйна през 2023 г. Участва в контраофанзивата в Запорожка област. Преди това е ранен при изпълнение на бойни задачи.

Погребението на покойния поет ще се състои днес, 15 ноември, в село Долги Войнилов.