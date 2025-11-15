НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Известен украински художник и поет загина на фронта

          1
          31
          Сергей Науменко
          Сергей Науменко
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram.

          - Реклама -

          „Научихме, че нашият приятел и истинска легенда на слама, Сергей Науменко, е починал. Все още е трудно да се повярва; усеща се като поредния негов артистичен трик, представление, артистичен акт. След няколко минути ще се появи съобщение, че е добре. Той ще насрочи видео чат в слам чата, ще качи работата си, ще напише за срещата… Сергей беше брилянтен артист с невероятни текстове, беше част от нашето семейство. Той завинаги ще остане в паметта ни“, се казва в публикацията.

          Сергей се присъединява към Въоръжените сили на Украйна през 2023 г. Участва в контраофанзивата в Запорожка област. Преди това е ранен при изпълнение на бойни задачи.

          Погребението на покойния поет ще се състои днес, 15 ноември, в село Долги Войнилов.

          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram.

          - Реклама -

          „Научихме, че нашият приятел и истинска легенда на слама, Сергей Науменко, е починал. Все още е трудно да се повярва; усеща се като поредния негов артистичен трик, представление, артистичен акт. След няколко минути ще се появи съобщение, че е добре. Той ще насрочи видео чат в слам чата, ще качи работата си, ще напише за срещата… Сергей беше брилянтен артист с невероятни текстове, беше част от нашето семейство. Той завинаги ще остане в паметта ни“, се казва в публикацията.

          Сергей се присъединява към Въоръжените сили на Украйна през 2023 г. Участва в контраофанзивата в Запорожка област. Преди това е ранен при изпълнение на бойни задачи.

          Погребението на покойния поет ще се състои днес, 15 ноември, в село Долги Войнилов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First. Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана...
          Война

          ISW: Русия променя приоритетите си в Покровск и Мирноград

          Иван Христов -
          Руското военно командване се фокусира върху превземането на Покровск, вместо да се опитва да обгради по-широкия украински плацдарм в агломерацията Покровск-Мирноград, смятат в базирания...
          Война

          Енергийният дефицит може да продължи дълго: BBC разказа за реалната ситуация в енергетиката на Украйна

          Иван Христов -
          С настъпването на студеното време руските войски отново започнаха да унищожават критичната инфраструктура на Украйна, включително газова инфраструктура, електрически подстанции, топлоелектрически централи, водноелектрически централи...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions