НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КАТ започва да глобява шофьорите без подходящи зимни гуми от днес

          0
          19
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с гуми, неподходящи за зимни условия.

          - Реклама -

          Според Закона за движение по пътищата, в периода от 15 ноември до 1 март всички пътни превозни средства трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Законът допуска използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите продължават да препоръчват зимни гуми като най-безопасен вариант за студените месеци.

          Традиционната акция „Зима“, насочена към подготовката на автомобилите за зимния сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес проверките на КАТ стават още по-строги, като органите ще следят внимателно за изправността на автомобилите и състоянието на гумите

          От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с гуми, неподходящи за зимни условия.

          - Реклама -

          Според Закона за движение по пътищата, в периода от 15 ноември до 1 март всички пътни превозни средства трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Законът допуска използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите продължават да препоръчват зимни гуми като най-безопасен вариант за студените месеци.

          Традиционната акция „Зима“, насочена към подготовката на автомобилите за зимния сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес проверките на КАТ стават още по-строги, като органите ще следят внимателно за изправността на автомобилите и състоянието на гумите

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Провежда се учредителната конференция на новата партия „Алианс за права и свободи“

          Владимир Висоцки -
          Днес се провежда Националната учредителна конференция на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) – новата политическа формация, свързвана с Ахмед Доган, който...
          Политика

          Петкова: Дерогацията за „Лукойл“ гарантира енергийната сигурност на страната

          Владимир Висоцки -
          САЩ и Великобритания предоставиха дерогация на България по отношение на „Лукойл“, което представлява „безспорен успех“ за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на...
          Икономика

          САЩ дадоха отсрочка на България по санкциите срещу „Лукойл“

          Владимир Висоцки -
          Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions