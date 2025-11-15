КАТ започва да глобява шофьорите без подходящи зимни гуми от днес

От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с гуми, неподходящи за зимни условия.

- Реклама -

Според Закона за движение по пътищата, в периода от 15 ноември до 1 март всички пътни превозни средства трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Законът допуска използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите продължават да препоръчват зимни гуми като най-безопасен вариант за студените месеци.

Традиционната акция „Зима“, насочена към подготовката на автомобилите за зимния сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес проверките на КАТ стават още по-строги, като органите ще следят внимателно за изправността на автомобилите и състоянието на гумите