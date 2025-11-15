Китай надхитри Тръмп в търговската война

Китай изглежда е надхитрил Тръмп в търговската му война, като е използвал изпитания „трик със соята“: Пекин си осигури намаления на тарифите, но износът на соя за САЩ остана непроменен, пише BILD.

В края на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп постигна споразумение с китайския лидер Си Дзинпин за частично намаляване на тарифите върху американски селскостопански продукти и увеличаване на покупките от Китай.

Соята е една от основните експортни стоки за американските фермери. Според Тръмп, САЩ трябва да изнесат 12 милиона тона до края на януари, включително за производство на фуражи за животни, тофу и козметика.

„Нашите фермери ще бъдат много щастливи!“, написа тогава Тръмп в Truth Social.

Американските медии обаче съобщават за разочарование сред фермерите и статистика, показваща, че Китай всъщност не е увеличил покупките си на соя. Според Trade Data Monitor и изчисления на мозъчния тръст CSIS, тарифната „война“ на Тръмп е довела до спад на износа на селскостопански продукти за Китай със 73% от началото на годината, или 6,8 милиарда долара. Междувременно доставките на соя са спаднали с 50% и много фермери дори не са имали достатъчно пари, за да съберат реколтата си през есента.

Смята се, че Си Дзинпин е използвал стар трик, който е проработил срещу Тръмп по време на първия му мандат – „соевият трик“ на бившия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

През 2018 г., за да избегне нови тарифи, Юнкер обеща на Тръмп, че ЕС ще закупи големи количества американска соя. Но той пропусна важен детайл: той изобщо не можеше да взема подобни решения, тъй като това е отговорност на държавите членки и частните компании. В резултат на това ЕС не закупи нито едно зрънце.

Според Bloomberg, Пекин сега следва примера му и не купува повече, отколкото преди търговския конфликт. Всъщност Китай вече не се нуждае от американска соя: след тарифите на Тръмп, Пекин намери други доставчици и натрупа огромни запаси от соя. Reuters съобщава, че Китай сега има излишък от соя: пристанищните складове са препълнени, а държавните резерви са пълни докрай. Освен това, 13% мито върху американската соя все още е в сила, което е просто неизгодно за китайския пазар.