Лео Меси и Лаутаро Мартинес бяха достатъчни за победа на Аржентина в контрола

Световният шампион Аржентина се наложи над Ангола с 2:0 в приятелска среща. Преди двубоя имаше специална церемония, на която домакините отбелязаха 50 години от обявяването на независимостта на африканската страна.

Иначе, на терена Лаутаро Мартинес откри за „албиселесте“ в края на първото полувреме след асистенция на Лионел Меси. След почивката суперзвездата записа името си и сред голмайсторите, а в ролята на асистент този път беше Лаутаро.

Аржентинците ще защитават световната си титла догодина в САЩ, Мексико и Канада.

За Мондиала са ясни доста отбори, сред които Франция, Англия и Хърватия от зона Европа