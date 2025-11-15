НА ЖИВО
          Лео Меси и Лаутаро Мартинес бяха достатъчни за победа на Аржентина в контрола

          Световните шампиони сразиха Ангола с 2:0

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световният шампион Аржентина се наложи над Ангола с 2:0 в приятелска среща. Преди двубоя имаше специална церемония, на която домакините отбелязаха 50 години от обявяването на независимостта на африканската страна.

          Иначе, на терена Лаутаро Мартинес откри за „албиселесте“ в края на първото полувреме след асистенция на Лионел Меси. След почивката суперзвездата записа името си и сред голмайсторите, а в ролята на асистент този път беше Лаутаро.

          Аржентинците ще защитават световната си титла догодина в САЩ, Мексико и Канада.

          За Мондиала са ясни доста отбори, сред които Франция, Англия и Хърватия от зона Европа

          Други

          Стоян Копривленски загуби на полуфиналите в Токио

          Николай Минчев -
          Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1. На полуфиналите в Токио той беше спрян от нидерландеца Дарил Вердонк след нокаут...
          Футбол

          Джони Велинов за Стоян Йорданов: Благодаря ти за всичко, легендо и почивай в мир

          Николай Минчев -
          Георги Велинов излезе с емоционален пост в социалните мрежи след кончината на легендата Стоян Йорданов. Бившият страж на ЦСКА и националния отбор си отиде от...
          Волейбол

          5 гейма решиха мача между Локомотив Авиа и ЦСКА

          Николай Минчев -
          Волейболистите на Локомотив Авиа постигнаха трети последователен успех в Супер Волей. Играчите на Найден Найденов надвиха ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9)...

