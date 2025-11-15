НА ЖИВО
          Локомотив София привлече официално играч с близо 120 мача във Висшата лига

          Джордан Айб ще играе при "железничарите" до лятото на 2027 година

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Локомотив София обяви любопитен трансфер. „Железничарите“ официално представиха бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб.

          29-годишният играч има 58 мача за шампионите на Англия и 92 с екипа на Борнемут във Висшата лига.

          „Джордън Айб е футболист на „Локомотив“ (София)!
          Днес Джордън Айб подписа договор с „Локомотив“ (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул“, 92 за „Борнемут“ и общо 119 участия във „Висшата лига“ на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив“!
          Ръководството на „Локомотив“ (София) пожелава на Джордън Айб много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!“, написаха локомотивци.

          След паузата за националните отбори тимът на Станислав Генчев гостува на Черно море. 

