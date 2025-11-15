Локомотив София привлече официално играч с близо 120 мача във Висшата лига

Локомотив София обяви любопитен трансфер. „Железничарите“ официално представиха бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб.
29-годишният играч има 58 мача за шампионите на Англия и 92 с екипа на Борнемут във Висшата лига.
„Джордън Айб е футболист на „Локомотив“ (София)!
Днес Джордън Айб подписа договор с „Локомотив“ (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул“, 92 за „Борнемут“ и общо 119 участия във „Висшата лига“ на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив“!
Ръководството на „Локомотив“ (София) пожелава на Джордън Айб много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!“, написаха локомотивци.
След паузата за националните отбори тимът на Станислав Генчев гостува на Черно море.
