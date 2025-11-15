Марсоходът Perseverance откри възможен железен метеорит

Марсоходът Perseverance е заснел необичайна скала на Марс, която според учените от екипа на мисията може да се окаже железно-никелов метеорит. Интересното е, че откритието идва от район, където специалистите досега очакваха да видят подобни образци, но години наред нямаше нито една находка. Новината беше публикувана от „Mashable“ след забавяне заради спирането на работата на федералното правителство в САЩ.

Необичайната скала над Марсианската повърхност

Скалата, получила името Phippsaksla, е с размер над 75 см и се откроява ясно над плоския, напукан терен извън кратера Йезеро — област, която Perseverance изследва от кацането си през 2021 г. Марсоходът я е заснел два пъти — на 2 и 19 септември, но информацията достига до обществеността едва сега.

Според учените формата и съставът ѝ са силна индикация, че тя не произхожда от местната геология.

„Беше донякъде неочаквано, че Perseverance не е видял железно-никелови метеорити в кратера Йезеро, особено предвид многобройните по-малки ударни кратери“, обяснява Кандис Бедфорд, изследовател от Университета Пърдю. „Метеорити би трябвало да са падали по пода, делтата и ръба на кратера във времето.“

Какво показват първите анализи

Инструментът SuperCam на марсохода е регистрирал високи нива на желязо и никел — химична комбинация, типична за метеорити, образувани във вътрешността на големи астероиди. Това подсказва, че Phippsaksla е оформена другаде в Слънчевата система, преди да попадне на Марс.

Метеоритите на Марс – по-лесни за намиране, отколкото на Земята

На Земята ежедневно падат около 48,5 тона космически фрагменти, но повечето изгарят в атмосферата или завършват в океаните. Към днешна дата едва около 60 000 метеорита са идентифицирани. Малък дял от тях идват от Луната или самия Марс.

На Червената планета обаче ситуацията е различна: тънката атмосфера позволява на железните метеорити да достигнат повърхността с минимални увреждания. От 2005 г. насам Международното метеоритно общество е признало 15 метеорита, открити директно от марсоходи.

Последният подобен случай е от 2023 г., когато Curiosity забелязва 30-сантиметровия камък „Cacao“, който обаче все още не е официално категоризиран като метеорит.

Защо тази находка е важна за Perseverance

Марсоходът Curiosity в кратера Гейл на 3200 км разстояние вече има няколко подобни открития, както и по-ранните мисии Opportunity и Spirit. Perseverance обаче не беше попадал на железно-никелови метеорити — факт, който учените смятаха за необичаен.

Phippsaksla променя това.

Според експертите железните метеорити могат да устоят по-добре на ерозията и често изглеждат като „поставени“ върху равна повърхност, след като кратерът около тях е бил износен от времето.

В момента Perseverance работи върху древно скално дъно, осеяно с ударни следи — район, в който подобни фрагменти вероятно са по-чести.

Екипът на мисията планира допълнителни анализи, за да потвърди произхода на обекта.

„Ако тази скала бъде определена като метеорит, Perseverance най-сетне може да се присъедини към списъка на марсоходите, които са изследвали фрагменти от космически „посетители“ на Марс“, пише Бедфорд.