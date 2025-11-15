МВнР на Азербайджан привика посланика на Русия за връчване на протестна нота след атаката срещу Киев

Посолството на Азербайджан в Киев е пострадало в хода на поредния руски нощен удар по обекти в Украйна. Според пресслужбата на азербайджанското външно министерство, руска ракета „Искандер“ е поразила дипломатическата мисия около 1:00 часа сутринта на 14 ноември.

В резултат на това част от оградата на посолството е била разрушена, а сгради, служебни превозни средства, административната сграда и консулският отдел на посолството са повредени. Няма пострадали.

Във връзка с инцидента азербайджанското външно министерство е привикало руския посланик Михаил Евдокимов, внесло е силен протест и е връчило съответната нота. Беше заявено също, че Баку има въпроси относно насочването на руските удари срещу азербайджански структури.