НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          МВнР на Азербайджан привика посланика на Русия за връчване на протестна нота след атаката срещу Киев

          0
          13
          МВнР на Азербайджан
          МВнР на Азербайджан
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Посолството на Азербайджан в Киев е пострадало в хода на поредния руски нощен удар по обекти в Украйна. Според пресслужбата на азербайджанското външно министерство, руска ракета „Искандер“ е поразила дипломатическата мисия около 1:00 часа сутринта на 14 ноември.

          - Реклама -

          В резултат на това част от оградата на посолството е била разрушена, а сгради, служебни превозни средства, административната сграда и консулският отдел на посолството са повредени. Няма пострадали.

          Във връзка с инцидента азербайджанското външно министерство е привикало руския посланик Михаил Евдокимов, внесло е силен протест и е връчило съответната нота. Беше заявено също, че Баку има въпроси относно насочването на руските удари срещу азербайджански структури.

          Посолството на Азербайджан в Киев е пострадало в хода на поредния руски нощен удар по обекти в Украйна. Според пресслужбата на азербайджанското външно министерство, руска ракета „Искандер“ е поразила дипломатическата мисия около 1:00 часа сутринта на 14 ноември.

          - Реклама -

          В резултат на това част от оградата на посолството е била разрушена, а сгради, служебни превозни средства, административната сграда и консулският отдел на посолството са повредени. Няма пострадали.

          Във връзка с инцидента азербайджанското външно министерство е привикало руския посланик Михаил Евдокимов, внесло е силен протест и е връчило съответната нота. Беше заявено също, че Баку има въпроси относно насочването на руските удари срещу азербайджански структури.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Локомотив София привлече официално играч с близо 120 мача във Висшата лига

          Николай Минчев -
          Локомотив София обяви любопитен трансфер. "Железничарите" официално представиха бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. 29-годишният играч има 58 мача за шампионите на Англия и 92...
          Война

          ВВС на Колумбия нанесе бомбени удари край границата с Венецуела

          Иван Христов -
          Военновъздушните сили на Колумбия са извършили бомбардировки в непосредствена близост до границата с Венецуела, съобщи AFP, позовавайки се на източник в Министерството на отбраната...
          Война

          Русия удари Суми с хиперзвукова ракета „Циркон“

          Иван Христов -
          От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че Русия предполагаемо е нанесла удар по град Суми с хиперзвукова ракета 3М22 „Циркон“. Според информацията, ракетата е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions