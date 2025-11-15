НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          На 91 години ни напусна един от доайените в спортната гимнастика – Светослав Батов

          Като старши треньор на националния отбор той печели 13 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи

          0
          5
          Снимка: Официална фейсбук-страница на Българската федерация по гимнастика
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          На 91 години почина Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика. Като старши треньор на националния отбор той постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи.

          - Реклама -

          Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на Световно първенство.

          Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.

          Поклонението пред Светослав Батов ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

          Ръководството на Българската федерация по гимнастика изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Светослав Батов.

          Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още от ученическите си години се запалва по гимнастиката. През 1950 г. започва да тренира в железничарското физкултурно дружество „Локомотив“ София. Завършва ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „Гимнастика“.

          Работи като треньор по гимнастика в ДФС „Септември“ и „Левски“ София, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика към Софийския район.

          От 1968 г. е част от Българската федерация по гимнастика като държавен треньор, треньор на младежкия национален отбор и старши треньор на националния олимпийски отбор. Бил е и първи заместник-председател на Федерацията.

          Притежава званията „Майстор на спорта“ и „Заслужил треньор“. В периода 1976–1987 г., като старши треньор на националния мъжки отбор, реализира значителни успехи както в отборните, така и в индивидуалните състезания, като националният отбор печели 17 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи. Под негово ръководство българските гимнастици са постоянно сред световния елит, два пъти заемат пето място на Олимпийски игри и четвърто на световни първенства.

          През 1985 г., на Конгрес на Европейския съюз по гимнастика, е избран за член на Мъжкия технически комитет.
          Два мандата е вицепрезидент на Мъжкия технически комитет към Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

          Бил е почетен международен съдия към ФИГ, като е съдийствал на пет Олимпиади, над 10 световни и 10 европейски първенства, както и на други международни състезания, включително европейски и световни купи. Удостоен е със званието почетен член на Европейския съюз по гимнастика и е награден със златен медал за заслуги към развитието на европейската гимнастика.

          Награждаван е със златни медали за заслуги към развитието на спортната гимнастика в България от БСФС и два пъти е отличен с високия държавен орден „Червено знаме на труда“ за успехите на Олимпийските игри. 

          На 91 години почина Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика. Като старши треньор на националния отбор той постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи.

          - Реклама -

          Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на Световно първенство.

          Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.

          Поклонението пред Светослав Батов ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

          Ръководството на Българската федерация по гимнастика изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Светослав Батов.

          Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още от ученическите си години се запалва по гимнастиката. През 1950 г. започва да тренира в железничарското физкултурно дружество „Локомотив“ София. Завършва ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „Гимнастика“.

          Работи като треньор по гимнастика в ДФС „Септември“ и „Левски“ София, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика към Софийския район.

          От 1968 г. е част от Българската федерация по гимнастика като държавен треньор, треньор на младежкия национален отбор и старши треньор на националния олимпийски отбор. Бил е и първи заместник-председател на Федерацията.

          Притежава званията „Майстор на спорта“ и „Заслужил треньор“. В периода 1976–1987 г., като старши треньор на националния мъжки отбор, реализира значителни успехи както в отборните, така и в индивидуалните състезания, като националният отбор печели 17 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи. Под негово ръководство българските гимнастици са постоянно сред световния елит, два пъти заемат пето място на Олимпийски игри и четвърто на световни първенства.

          През 1985 г., на Конгрес на Европейския съюз по гимнастика, е избран за член на Мъжкия технически комитет.
          Два мандата е вицепрезидент на Мъжкия технически комитет към Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

          Бил е почетен международен съдия към ФИГ, като е съдийствал на пет Олимпиади, над 10 световни и 10 европейски първенства, както и на други международни състезания, включително европейски и световни купи. Удостоен е със званието почетен член на Европейския съюз по гимнастика и е награден със златен медал за заслуги към развитието на европейската гимнастика.

          Награждаван е със златни медали за заслуги към развитието на спортната гимнастика в България от БСФС и два пъти е отличен с високия държавен орден „Червено знаме на труда“ за успехите на Олимпийските игри. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Това е за последен път“: Президентът на Полша се изказа рязко за помощта за украинците

          Иван Христов -
          Полският президент Карол Навроцки подписа закон, с който се удължава подкрепата за украинските бежанци, но подчерта, че това е последният път, когато го прави. „Подписах...
          Война

          Украински OSINT анализатор: Най-важната задача за ВСУ е да удържи „гърлото“, обезпечаващо логистиката в Мирноград

          Иван Христов -
          Задържането на „гърлото“, което осигурява логистиката на Мирноград в Донецка област, в момента е най-важната задача за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отбеляза OSINT...
          Политика

          Росен Желязков: Направихме възможно най-доброто за рафинерията

          Николай Минчев -
          "Направихме възможно най-доброто за рафинерията. Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен." Това заяви министър-председателят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions