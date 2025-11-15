Неочаквана издънка на Белгия срещу Казахстан

Белгия направи неочаквана грешна стъпка в световните квалификации, след като стигна само до 1:1 при гостуването на Казахстан в двубой от група J.

- Реклама -

Домакините започнаха блестящо с ранен гол на Дастан Сатпаев, за който вина има и вратарят на белгийците Матц Селс. В началото на второто полувреме обаче „червените дяволи“ изравниха чрез Ханс Ванакен. До края Белгия натисна в търсене на пълен обрат, като беше и с човек повече след изгонването на Ислам Чесноков, но статуквото остана непроменено.

Така белгийците са на върха в класирането с 15 точки, като пропуснаха да си гарантират първото място в групата и билет за Мондиал 2026. Северна Македония е на втората позиция с два пункта по-малко, а Уелс може да събере 13 точки при успех над Лихтенщайн по-късно днес и да завърже интригата преди последните срещи в групата.

В тях Белгия посреща аутсайдера Лихтенщайн, а Уелс е домакин на Северна Македония във вероятен сблъсък за решаване съдбата на второто място в група J.