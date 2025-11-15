НА ЖИВО
          Нидерландия направи огромна крачка към Мондиал 2026

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нидерландия направи огромна крачка към класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина, което вече е само формалност. „Лалетата“ направиха реми 1:1 с Полша като гост във Варшава и само меко казано чудо ще ги изхвърли от Мондиал 2026.

          Отборът на Роналд Куман събра 17 точки на върха в класирането в Група „G“, на три пред „Дружина Полска“ кръг преди края и с много по-добра голова разлика (+19 срещу +6). В последния кръг са двубоите Нидерландия – Литва и Малта – Полша.

          В 43-ата минута Полша поведе. Левандовски видя пролука в защитата на „лалетата“ и пусна чудесен извеждащ пас към Якуб Камински, който се озова сам срещу Барт Вербрюген и технично прати топката между краката му за 1:0.

          В 47-ата минута Нидерландия изравни. Коди Гакпо проби отляво и центрира към наказателното поле, където намери Дониел Мален, той нанесе удар с глава от близка дистанция, Камил Грабара изби, но в краката на Мемфис Депай, който на празна врата не сбърка – 1:1.

