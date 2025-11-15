Образуваха досъдебно производство за катастрофата с три жертви край Стара Загора

Тежка катастрофа с трима загинали и един ранен стана тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ край Стара Загора. Трагедията стана в 9.06 часа

Инцидентът се получи на км. 208+500, в участъка между град Стара Загора и град Нова Загора. Заради тежкото пътно произшествие бе затворена лентата за движение от София към Бургас и бе осигурен обходен маршрут.

,,Около 9 часа сутринта на това място в посока София се е движил лек автомобил. Поради неизяснени към момента причини се завърта на пътното платно. Минава през мантинелата и се удря в насрещно движещ се лек автомобил. Това което сме констатирали до момента е – има три лица починали – жена, която в управлявала автомобила, който в преминал през мантинелите и две лица – мъж и жена от другия автомобил“, обясни комисар Красимир Христов, директор ОД на МВР Стара Загора.

Временно изпълняващият длъжността окръжен прокурор на Стара Загора Мария Михайлова съобщи, че е образувано досъдебно производство. „Това в поредната трагедия на пътя. И тъй като се касае за случай с особена фактическа и правна сложност разследването е възложено на следовател, който към момента извършва първоначалните действия по разследването“, добави тя.