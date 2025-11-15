Опиати в царска ваза разкриват нова картина за живота в Древен Египет

Ново научно изследване хвърля светлина върху изненадващо напредналите знания на древните египтяни за психоактивните вещества. Подробен химичен анализ на остатъци, намерени в алабастрова ваза, посветена на цар Ксеркс — управлявал между 486 и 465 г. пр.н.е. — е показал ясни следи от опиатни съединения. Резултатите са дело на специалисти от Програмата по древна фармакология на Йейл, съобщава „Nautilus“.

„Когато рядък, майсторски изработен алабастрон с името на цар съдържа същия опиумен химически подпис, открит в по-скромни погребални находки от стотици години по-рано, не можем да говорим за случайно замърсяване“, коментира изследователят Кристофър Рентън от Йейл.

Преди това историците разполагаха предимно с косвени свидетелства за употребата на опиум — споменавания в медицинските текстове на Хипократ, Гален и Диоскорид, както и религиозни символи, като богинята на маковете от Крит. Но категорични материали доказателства липсваха.

Специалистите използвали високочувствителни инструменти, за да идентифицират оригиналните съединения в древните проби. Анализът e открил носкапин, хидрокотарнин, морфин, тебаин и папаверин — характерни маркери за опиум. Част от тези вещества са били регистрирани и в съдове от гробници от Новото царство в Седмент, принадлежащи както на високопоставени египтяни, така и на обикновени хора.

Това засилва хипотезата, че употребата на опиати е била разпространена много по-широко, отколкото се е смятало досега. Авторите на изследването предполагат, че алабастровите съдове вероятно са служили за съхранение и приготвяне на опиумни смеси — а не само за парфюми или козметика, както дълго се мислеше.

„Ако употребата на опиати е обхващала от царете до обикновените хора, трябва да преосмислим представите си за египетската медицина и ролята на опиума в нейното фармакологично развитие“, подчертава Рентън. Според него това откритие подсказва значително по-сложно отношение към болката, лечението и променените състояния на съзнанието в Древен Египет.

Оказва се, че цивилизацията на папируса и пирамидите може би е била и един от ранните пионери в употребата на наркотични вещества за медицински, религиозни и социални цели.