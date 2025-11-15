Протестиращи срещу корупцията в Киев поискаха „народен импийчмънт“ на Зеленски

На площад „Независимост“ в Киев започна митинг „Не на корупцията“.Един от протестиращите поиска „народен импийчмънт“ на президента на Украйна Володимир Зеленски и властта да бъде прехвърлена на временно правителство, предава „Страна“.

Досега на митинга са се събрали около 100 души. Участниците държаха плакати срещу корупцията на най-високите етажи на властта и срещу преследването на детективи от НАБУ, включително Руслан Магамедрасулов.

Някои държаха плакати с надпис „Зеленски е престъпник“.

На митинга присъства и украински военен. Той каза, че по-голямата част от военните са против Володимир Зеленски, вярвайки, че той трябва да подаде оставка мирно и без кръвопролития. Той също така каза на един от участниците, че ръководството на Върховната рада също трябва да подаде оставка заедно със Зеленски, и каза, че това е позицията, която заема по-голямата част от украинските военни.