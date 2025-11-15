НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Провежда се учредителната конференция на новата партия „Алианс за права и свободи“

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Днес се провежда Националната учредителна конференция на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) – новата политическа формация, свързвана с Ахмед Доган, който през последните 12 години бе извън активната политика. На форума се очаква да бъдат избрани ръководството и уставът на партията, съобщава БГНЕС.

          - Реклама -

          Инициативният комитет на АПС се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група Танер Али. През септември инициаторите публикуваха декларация, в която очертаха основните цели на партията – единство и равенство между българските граждани, гаранции срещу етническа и религиозна омраза, икономически просперитет и намаляване на регионалните диспропорции в страната.

          На учредителния форум участват 600 делегати от цяла България, които ще изберат председател, ръководство и устав на новата формация.

          По неофициална информация на конференцията няма да присъстват ключови фигури като Илхан Кючюк, Валентин Тончев, Филиз Хюсменова, Тимур Халилов и Рамадан Аталай.

          Днес се провежда Националната учредителна конференция на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) – новата политическа формация, свързвана с Ахмед Доган, който през последните 12 години бе извън активната политика. На форума се очаква да бъдат избрани ръководството и уставът на партията, съобщава БГНЕС.

          - Реклама -

          Инициативният комитет на АПС се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група Танер Али. През септември инициаторите публикуваха декларация, в която очертаха основните цели на партията – единство и равенство между българските граждани, гаранции срещу етническа и религиозна омраза, икономически просперитет и намаляване на регионалните диспропорции в страната.

          На учредителния форум участват 600 делегати от цяла България, които ще изберат председател, ръководство и устав на новата формация.

          По неофициална информация на конференцията няма да присъстват ключови фигури като Илхан Кючюк, Валентин Тончев, Филиз Хюсменова, Тимур Халилов и Рамадан Аталай.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          КАТ започва да глобява шофьорите без подходящи зимни гуми от днес

          Владимир Висоцки -
          От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с гуми, неподходящи за зимни условия. Според Закона...
          Политика

          Петкова: Дерогацията за „Лукойл“ гарантира енергийната сигурност на страната

          Владимир Висоцки -
          САЩ и Великобритания предоставиха дерогация на България по отношение на „Лукойл“, което представлява „безспорен успех“ за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на...
          Икономика

          САЩ дадоха отсрочка на България по санкциите срещу „Лукойл“

          Владимир Висоцки -
          Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions