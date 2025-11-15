Провежда се учредителната конференция на новата партия „Алианс за права и свободи“

Днес се провежда Националната учредителна конференция на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) – новата политическа формация, свързвана с Ахмед Доган, който през последните 12 години бе извън активната политика. На форума се очаква да бъдат избрани ръководството и уставът на партията, съобщава БГНЕС.

Инициативният комитет на АПС се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група Танер Али. През септември инициаторите публикуваха декларация, в която очертаха основните цели на партията – единство и равенство между българските граждани, гаранции срещу етническа и религиозна омраза, икономически просперитет и намаляване на регионалните диспропорции в страната.

На учредителния форум участват 600 делегати от цяла България, които ще изберат председател, ръководство и устав на новата формация.

По неофициална информация на конференцията няма да присъстват ключови фигури като Илхан Кючюк, Валентин Тончев, Филиз Хюсменова, Тимур Халилов и Рамадан Аталай.