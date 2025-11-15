Радослав Сикорски прогнозира кога Украйна ще влезе в ЕС; поляците по-скоро ще пасат трева, отколкото отново да станат руска колония

Украйна ще стане член на Европейския съюз. Това обаче най-вероятно ще се случи в началото на следващото десетилетие. Такова мнение изразри полският външен министър Радослав Сикорски в подкаста „Останалото е политика“, предава Polsat News.

Украйна вероятно ще се присъедини към Европейския съюз.

„Въпреки че Унгария блокира напредъка по този въпрос, Украйна вече има статут на кандидат“, казва Сикорски.

Политикът също така заяви пред репортери, че Украйна трябва да се справи с корупцията, в противен случай няма да се присъедини към ЕС. Той добави, че блокът изисква честност и спазване на всички необходими процедури.

В същия подкаст полският външен министър заяви, че руският президент Владимир Путин е малко вероятно да издържи още три години война срещу Украйна. Той добави, че средствата от замразени руски активи, наред с други неща, трябва да помогнат на Киев.

„В момента Украйна произвежда около половината от своите дронове и ракети. Путин не постигна това, което искаше. Мислехме, че има втората по големина армия в света, но той воюва в Донбас вече 10 години. Не бих нарекъл това победа“, подчерта Сикорски.

Европа трябва да е подготвена за заплахата от Русия.

Полският политик добави също, че Европа трябва да има свои собствени отбранителни способности, вместо да разчита на САЩ при всяка извънредна ситуация. Той отбеляза, че Полша също трябва да приеме сериозно заплахата от Москва.

„Отношенията на Полша с Русия датират от 500 години; ние бяхме руска колония. Руснаците ни нападнаха заедно с Нацистка Германия през 1939 г. и ни наложиха комунизъм за 45 години. По-скоро бихме яли трева, отколкото да станем отново руска колония“, отсече Сикорски.