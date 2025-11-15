НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Радослав Сикорски прогнозира кога Украйна ще влезе в ЕС; поляците по-скоро ще пасат трева, отколкото отново да станат руска колония

          0
          53
          Радослав Сикорски
          Радослав Сикорски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна ще стане член на Европейския съюз. Това обаче най-вероятно ще се случи в началото на следващото десетилетие. Такова мнение изразри полският външен министър Радослав Сикорски в подкаста „Останалото е политика“, предава Polsat News.

          - Реклама -

          Украйна вероятно ще се присъедини към Европейския съюз.

          „Въпреки че Унгария блокира напредъка по този въпрос, Украйна вече има статут на кандидат“, казва Сикорски.

          Политикът също така заяви пред репортери, че Украйна трябва да се справи с корупцията, в противен случай няма да се присъедини към ЕС. Той добави, че блокът изисква честност и спазване на всички необходими процедури.

          В същия подкаст полският външен министър заяви, че руският президент Владимир Путин е малко вероятно да издържи още три години война срещу Украйна. Той добави, че средствата от замразени руски активи, наред с други неща, трябва да помогнат на Киев.

          „В момента Украйна произвежда около половината от своите дронове и ракети. Путин не постигна това, което искаше. Мислехме, че има втората по големина армия в света, но той воюва в Донбас вече 10 години. Не бих нарекъл това победа“, подчерта Сикорски.

          Европа трябва да е подготвена за заплахата от Русия.

          Полският политик добави също, че Европа трябва да има свои собствени отбранителни способности, вместо да разчита на САЩ при всяка извънредна ситуация. Той отбеляза, че Полша също трябва да приеме сериозно заплахата от Москва.

           „Отношенията на Полша с Русия датират от 500 години; ние бяхме руска колония. Руснаците ни нападнаха заедно с Нацистка Германия през 1939 г. и ни наложиха комунизъм за 45 години. По-скоро бихме яли трева, отколкото да станем отново руска колония“, отсече Сикорски.

          Украйна ще стане член на Европейския съюз. Това обаче най-вероятно ще се случи в началото на следващото десетилетие. Такова мнение изразри полският външен министър Радослав Сикорски в подкаста „Останалото е политика“, предава Polsat News.

          - Реклама -

          Украйна вероятно ще се присъедини към Европейския съюз.

          „Въпреки че Унгария блокира напредъка по този въпрос, Украйна вече има статут на кандидат“, казва Сикорски.

          Политикът също така заяви пред репортери, че Украйна трябва да се справи с корупцията, в противен случай няма да се присъедини към ЕС. Той добави, че блокът изисква честност и спазване на всички необходими процедури.

          В същия подкаст полският външен министър заяви, че руският президент Владимир Путин е малко вероятно да издържи още три години война срещу Украйна. Той добави, че средствата от замразени руски активи, наред с други неща, трябва да помогнат на Киев.

          „В момента Украйна произвежда около половината от своите дронове и ракети. Путин не постигна това, което искаше. Мислехме, че има втората по големина армия в света, но той воюва в Донбас вече 10 години. Не бих нарекъл това победа“, подчерта Сикорски.

          Европа трябва да е подготвена за заплахата от Русия.

          Полският политик добави също, че Европа трябва да има свои собствени отбранителни способности, вместо да разчита на САЩ при всяка извънредна ситуация. Той отбеляза, че Полша също трябва да приеме сериозно заплахата от Москва.

           „Отношенията на Полша с Русия датират от 500 години; ние бяхме руска колония. Руснаците ни нападнаха заедно с Нацистка Германия през 1939 г. и ни наложиха комунизъм за 45 години. По-скоро бихме яли трева, отколкото да станем отново руска колония“, отсече Сикорски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          The Guardian: Русия ловува украински влакове, това има ужасяващи последствия за икономиката на Украйна

          Иван Христов -
          Русия рязко засили атаките срещу железопътната мрежа на Украйна, превръщайки влаковете и техните машинисти във важни цели. Това заяви заместник министър-председателят по инфраструктурата на...
          Война

          Русия създава „суперФАБ“ с обсег от над 400 км

          Иван Христов -
          Русия създава нова авиационна бомба „суперФАБ“ с обсег над 400 км, но за целта трябва да реши три ключови технологични задачи, пише „Военная Хроника“. Първата...
          Война

          ВСУ отстъпват в Запорожка област, Гуляйполе пада до края на годината, ако ВСУ не изпратят силно подкрепление

          Иван Христов -
          Родното място на Нестор Махно (Гуляйполе) може съвсем скоро да се окаже в ръцете на Русия: групировката „Восток“ надгражда успехите си от последните дни,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions