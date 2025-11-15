Reuters: Резултатите от ударите на Украйна по руските рафинерии се оказаха нищожни

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха масирани атаки срещу руски петролни рафинерии през пролетта и продължиха в края на лятото и есента. Въпреки оценките, реалните загуби в производството на петрол в страната са нищожни, съобщава Reuters.

„Рафинирането на петрол в Русия е спаднало само с 3% тази година, въпреки големите атаки с дронове. Рафинериите предотвратиха рязък спад в производството на гориво, като използваха резервен капацитет, за да компенсират щетите от ударите“, съобщи агенцията, позовавайки се на източници.

Reuters изчислява, че ВСУ са атакували най-малко 17 големи руски петролни рафинерии с дронове, което е могло временно да деактивира 20% от капацитета им. Атаките обаче не са довели до мащабна горивна криза в Русия.

„Руските петролни рафинерии работеха доста под пълния си капацитет преди атаките и успяха да смекчат въздействието, като рестартираха резервните агрегати както на повредените, така и на неповредените заводи, както и като върнаха повредените агрегати в експлоатация след ремонти. Общият капацитет на руските петролни рафинерии е около 6,6 милиона барела на ден, но те рядко се използват напълно“, казват източници на Reuters пред изданието.

Освен това те обясниха, че руските компании са намерили начини да произвеждат оборудване за рафинерии на вътрешния пазар или да го внасят от Китай.

„Ремонтните дейности позволиха дестилационните агрегати да бъдат възстановени в експлоатация в повечето случаи в рамките на няколко седмици“, добавиха източниците.

Сергей Вакуленко, старши научен сътрудник в Центъра Карнеги Берлин, заяви преди това, че изчисленията са неточни.

„Общият капацитет на руските рафинерии наистина е около 327 милиона тона годишно, но Русия преработва 260-270 милиона тона и консумира 110-120 милиона тона петролни продукти. Ако започнем да разбираме какво представляват неизползваните 38%, става ясно, че 22% от номиналния капацитет на руските рафинерии просто винаги е празен, но останалите 78% произвеждат много повече продукти, отколкото Русия консумира. Русия произвежда почти два пъти повече дизел, отколкото е необходимо за вътрешно потребление, 16% повече бензин, а също така произвежда нафта, която представлява 60% от потреблението на бензин – и почти цялата се изнася. Ако е необходимо, тя може лесно да се превърне в бензин. Не е с най-високо качество, не е най-екологичният, не е най-здравословният за двигателите в дългосрочен план, но като аварийно решение е напълно приемливо“, пише експертът.