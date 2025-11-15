НА ЖИВО
          Росен Желязков: Никой няма полза от нови избори

          Снимка: БГНЕС
          „Стабилността на правителството гарантира устойчивост и за местната власт. Никой няма полза от нови избори. Затова кабинетът и управляващото мнозинство сме решени да приемем бюджета на държавата, да обезпечим публичните финанси и да осигурим плавния преход към еврото.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград на среща с кметове и народни представители от областта.

          Премиерът потвърди, че предложеният от Министерски съвет държавен бюджет за 2026 година е единственият възможен. Имаме ясни приоритети и ги следваме неотклонно, посочи Желязков. Министър-председателят акцентира върху повишаването на доходите и подобряване на условията за образование и живот. 

          „Не трябва да позволяваме повече да бъдем разделяни, защото това прави цялата ни страна слаба“, категоричен беше Желязков. По думите му партиите, подкрепящи кабинета, имат отговорността да работят заедно и единно в името на стабилността. Министър-председателят изтъкна също значението на диалога на централната с местната власт в интерес на гражданите. Желязков отбеляза и осигуреното финансиране от държавата за общините за следващата година. 

          Предстоящото приемане на еврото от 1 януари 2026 година също беше обсъдено в хода на срещата. Желязков специално открои ролята на местната власт за гарантиране на максималната информираност на хората по темата.

