Росен Желязков: Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна

„Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна, така че и местната власт от своя страна може спокойно да планира дългосрочно.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков на среща в Силистра с кметове от областта.

В разговора участваха и народни представители от региона. Желязков специално се обърна към кметовете от партиите, които подкрепят правителството и ги насърчи заедно с централната власт, те на свой ред също да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.

В хода на срещата бяха обсъдени проблемите на общините и местното самоуправление. Във фокуса на разговора беше и инвестиционната програма за общините, като заложените средства на настоящата година са близо 1 милиард лева. Премиерът Желязков посочи, че финансирането на общините се запазва и през следващата година.

„Въпреки трудностите сме заделили средства, защото за всички граждани във всички региони на страната е важно да се подобряват условията им на живот“ – добави премиерът.

По думите на министър-председателя преимуществено ще се разглеждат ВиК проектите. Желязков изтъкна още, че общините трябва внимателно да приоритизират своите проекти, като се възползват първо от европейското финансиране, а след като бъдат изчерпани възможностите за финансиране по програми и механизми на ЕС, да се обръщат към националния бюджет.

На срещата беше обсъдена също подготовката за приемането на единната европейска валута от началото на 2026 година. Министър-председателят Росен Желязков призова кметовете да бъдат максимално активни в този процес, така че гражданите да бъдат информирани и сигурни, че преходът към евро ще премине плавно и спокойно.