Румен Радев: Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона

Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на Европа.

- Реклама -

Радев разкритикува начина, по който беше прокаран закона за особения управител на рафинерията „Нефтохим-Лукойл“, както и неговата същност. „Те издават истинските намерения, които водят към ситуации като КТБ и „Булгартабак“, добави президентът.

В тази връзка той изрази загриженост за Конституцията и правовата държава.

„Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона. Защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“, смята Радев.

Според него всичко това щяло да доведе до потенциална криза с горивата.