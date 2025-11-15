Румен Радев: Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона

Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на Европа.
- Реклама -
Радев разкритикува начина, по който беше прокаран закона за особения управител на рафинерията „Нефтохим-Лукойл“, както и неговата същност. „Те издават истинските намерения, които водят към ситуации като КТБ и „Булгартабак“, добави президентът.
В тази връзка той изрази загриженост за Конституцията и правовата държава.
„Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона. Защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“, смята Радев.
Според него всичко това щяло да доведе до потенциална криза с горивата.
Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на Европа.
- Реклама -
Радев разкритикува начина, по който беше прокаран закона за особения управител на рафинерията „Нефтохим-Лукойл“, както и неговата същност. „Те издават истинските намерения, които водят към ситуации като КТБ и „Булгартабак“, добави президентът.
В тази връзка той изрази загриженост за Конституцията и правовата държава.
„Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона. Защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“, смята Радев.
Според него всичко това щяло да доведе до потенциална криза с горивата.
Б.Борисов: „Било каквото било – вече ще бъде, както беше! „
Господа и госпожи, Няма да бъде и “както беше“! Всичко тече.. и който е гнида и страхливец ще мре по-рано от другия!!! Ясно ли вие български граждани!! Живите трябва да изхвърлят „мъртвите“ от пътя си и да вървят на пред с Божията сила , за да победят неверниците и майко-продавците! Няма да бъде както беше, а ще бъде както живота го иска днес и сега , а не утре!!!
„ „Грабайте телата!“ – някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха завчаска ….“ Помощ от вън не чакайте !
Чуйте Патриарх Даниил! Вие сте Патриарх на живите хора,а не на живите мъртви!! След смъртта Ни Вие не сте Ни нужен, а преди нея! С дело за живота Ни сега, в Първото време, Вие сте ни нужен!
Г-н Президент Радев, Вие сте достоен военен летец, пилот!!Имате гориво,енергия само за определено време. Добре знаете това!То Ви се дава днес и сега от живият, народ български! В момента сте в самолета и летите! Изгубите ли тяга „падате и се разбивате! Зареждане във въздуха няма да имате! Няма кой да ви чака и долу с усмивка освен Победата над врага – англосаксите и ересите!!!Това е Божията истина!!! Изборът е Наш- на живите Българи!!! Голямата Душа -човешката и Божията ръка имат огромно значение! ТЕ няма как да останат сами!!! Бог с Нами!!!
Кой не Ви позволява да резюмирате всички въпроси, на които отговори президентът? И вие ли се продадохте?
АКЪЛОЛИПСИС