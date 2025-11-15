НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Радев: Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона

          "Съгласно закона той трябва да разработи подробен план и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“ - заяви президента

          3
          68
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на Европа.

          - Реклама -

          Радев разкритикува начина, по който беше прокаран закона за особения управител на рафинерията „Нефтохим-Лукойл“, както и неговата същност. „Те издават истинските намерения, които водят към ситуации като КТБ и „Булгартабак“, добави президентът.

          В тази връзка той изрази загриженост за Конституцията и правовата държава. 

          „Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона. Защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“, смята Радев.

          Според него всичко това щяло да доведе до потенциална криза с горивата.

          Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на Европа.

          - Реклама -

          Радев разкритикува начина, по който беше прокаран закона за особения управител на рафинерията „Нефтохим-Лукойл“, както и неговата същност. „Те издават истинските намерения, които водят към ситуации като КТБ и „Булгартабак“, добави президентът.

          В тази връзка той изрази загриженост за Конституцията и правовата държава. 

          „Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона. Защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към МС. Кога Румен Спецов ще разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха и кога го одобриха“, смята Радев.

          Според него всичко това щяло да доведе до потенциална криза с горивата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          МВР отчете резултатите от акция срещу разпространението на наркотици в София

          Николай Минчев -
          МВР отчете резултатите от акция срещу разпространението на наркотиците, която се проведе тази седмица. Операцията се реализира в рамките на град София. На 11 ноември...
          Политика

          Росен Желязков: Направихме възможно най-доброто за рафинерията

          Николай Минчев -
          "Направихме възможно най-доброто за рафинерията. Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен." Това заяви министър-председателят...
          Инциденти

          Тежка катастрофа на магистралата към Бургас – пътят е затворен

          Владимир Висоцки -
          Тежко пътно-транспортно произшествие е станало на магистралата в посока Бургас, след отбивката за Стара Загора. Според първоначалната информация, кола от насрещното платно е преминала...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Б.Борисов: „Било каквото било – вече ще бъде, както беше! „
            Господа и госпожи, Няма да бъде и “както беше“! Всичко тече.. и който е гнида и страхливец ще мре по-рано от другия!!! Ясно ли вие български граждани!! Живите трябва да изхвърлят „мъртвите“ от пътя си и да вървят на пред с Божията сила , за да победят неверниците и майко-продавците! Няма да бъде както беше, а ще бъде както живота го иска днес и сега , а не утре!!!
            „ „Грабайте телата!“ – някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха завчаска ….“ Помощ от вън не чакайте !
            Чуйте Патриарх Даниил! Вие сте Патриарх на живите хора,а не на живите мъртви!! След смъртта Ни Вие не сте Ни нужен, а преди нея! С дело за живота Ни сега, в Първото време, Вие сте ни нужен!
            Г-н Президент Радев, Вие сте достоен военен летец, пилот!!Имате гориво,енергия само за определено време. Добре знаете това!То Ви се дава днес и сега от живият, народ български! В момента сте в самолета и летите! Изгубите ли тяга „падате и се разбивате! Зареждане във въздуха няма да имате! Няма кой да ви чака и долу с усмивка освен Победата над врага – англосаксите и ересите!!!Това е Божията истина!!! Изборът е Наш- на живите Българи!!! Голямата Душа -човешката и Божията ръка имат огромно значение! ТЕ няма как да останат сами!!! Бог с Нами!!!

          2. Кой не Ви позволява да резюмирате всички въпроси, на които отговори президентът? И вие ли се продадохте?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions