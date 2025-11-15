НА ЖИВО
          Русия създава „суперФАБ" с обсег от над 400 км

          Обсег на суперФАБ
          Обсег на суперФАБ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия създава нова авиационна бомба „суперФАБ“ с обсег над 400 км, но за целта трябва да реши три ключови технологични задачи, пише „Военная Хроника“.

          Първата е разработването на нискобюджетен, масово произвеждан ракетен ускорител, който не само може бързо да се произвежда и инсталира на съществуващи авиобомби, но и да се мащабира, ако е необходимо.

          Втората е модул за планиране и корекция, също толкова прост и масово произвеждан, но с подобрена аеродинамика.

          Третата е усъвършенстването на системата за насочване: с удвояването на обхвата бордовата електроника натрупва повече грешки, увеличавайки вероятността от отклонение на целта. Ако всички тези проблеми бъдат решени, Русия ще има не просто аналог на американската GLSDB, а пълноценен хибрид от авиобомба и тактическа ракета.

          Този боеприпас има потенциала да запълни ниша между ATACMS и HIMARS/„Искандер“ и „Торнадо“/„Ураган“. Освен това оперативно-тактическата авиация също ще може да използва „суперФАБ“ както самостоятелно, така и в подкрепа на комбинирани ракетни и дронови удари. Чрез хвърляне на такива бомби от Курска област, руската авиация ще може да бомбардира не само Киев, но и цяла Централна Украйна от Кременчуг до Кривой Рог през цялото денонощие.

