      събота, 15.11.25
          Русия удари Суми с хиперзвукова ракета „Циркон"

          От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че Русия предполагаемо е нанесла удар по град Суми с хиперзвукова ракета 3М22 „Циркон“.

          Според информацията, ракетата е изстреляна от наземна установка на нос Чауда в Крим.

          Към момента няма потвърждение на тази информация или допълнителни детайли.

