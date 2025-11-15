Русия удари Суми с хиперзвукова ракета „Циркон“

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че Русия предполагаемо е нанесла удар по град Суми с хиперзвукова ракета 3М22 „Циркон“.

Според информацията, ракетата е изстреляна от наземна установка на нос Чауда в Крим.

Към момента няма потвърждение на тази информация или допълнителни детайли.