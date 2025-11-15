НА ЖИВО
      събота, 15.11.25
          Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

          Новопавловка
          Новопавловка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First.

          Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана техника под прикритието на гъста мъгла и са започнали щурм на село Новопавловка.

          Украинската страна не е потвърдила официално тази информация. Според интерактивната карта на DeepState, територията в радиус от 4-5 километра около селото остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Междувременно украинските военни посочват и неблагоприятни метеорологични условия, по-специално гъста мъгла, която намалява ефективността на дроновете и по този начин опростява настъпателните операции на руските въоръжени сили.

          Ако Новопавловка бъде превзета, пътят към Межевая може да бъде отворен за руските войски, създавайки реална заплаха от обход и атака в тила на украинската групировка, държаща ключовата отбранителна линия Покровск-Доброполе.

          Война

          Известен украински художник и поет загина на фронта

          Иван Христов -
          Украинският поет и художник от Харков, Сергей Науменко, загина на фронта. Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM“ в профила им в Instagram. „Научихме,...
          Война

          ISW: Русия променя приоритетите си в Покровск и Мирноград

          Иван Христов -
          Руското военно командване се фокусира върху превземането на Покровск, вместо да се опитва да обгради по-широкия украински плацдарм в агломерацията Покровск-Мирноград, смятат в базирания...
          Война

          Енергийният дефицит може да продължи дълго: BBC разказа за реалната ситуация в енергетиката на Украйна

          Иван Христов -
          С настъпването на студеното време руските войски отново започнаха да унищожават критичната инфраструктура на Украйна, включително газова инфраструктура, електрически подстанции, топлоелектрически централи, водноелектрически централи...

