Руската армия започна щурма на Новопавловка в Днепропетровска област

Руската армия е започнала щурма на селището Новопавловка в Днепропетровска област на Украйна, предава First.

- Реклама -

Според твърденията на източници, руски подразделения са маневрирали с бронирана техника под прикритието на гъста мъгла и са започнали щурм на село Новопавловка.

Украинската страна не е потвърдила официално тази информация. Според интерактивната карта на DeepState, територията в радиус от 4-5 километра около селото остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Междувременно украинските военни посочват и неблагоприятни метеорологични условия, по-специално гъста мъгла, която намалява ефективността на дроновете и по този начин опростява настъпателните операции на руските въоръжени сили.

Ако Новопавловка бъде превзета, пътят към Межевая може да бъде отворен за руските войски, създавайки реална заплаха от обход и атака в тила на украинската групировка, държаща ключовата отбранителна линия Покровск-Доброполе.