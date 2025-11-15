Руснаците разгромиха военно летище на ВСУ

Тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия от групировки на руските въоръжени сили са ударили военно летище на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Освен това, удари са извършени по обект на енергийната инфраструктура, поддържащ украинския военно-промишлен комплекс, цех за производство на безпилотни катери, съоръжения за сглобяване и съхранение на далекобойни безпилотни летателни апарати, комуникационни центрове на Главното разузнавателно управление (ГУ) на Украйна и временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 района, според Telegram канала на руското Министерство на отбраната.