Руските войски продължават да унищожават обкръжената групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Купянск, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

- Реклама -

„В района на Купянск в Харковска област щурмови части на 6-та армия продължават да унищожават обкръжената групировка на противника“, се казва в доклада.

Руските войници са осуетили две контраатаки от районите на Кутковка и Петровка по време на опит на ВСУ да деблокират своите части.

Купянск е ключов отбранителен град за ВСУ в източната част на Харковска област. Той е разположен на река Оскол, която го разделя на две части. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад. Във вторник Министерството на отбраната на РФ обяви овладяването на източната част на Купянск.