САЩ изискаха от Сърбия пълно излизане на Русия от NIS

САЩ поискаха пълното оттегляне на руските акционери от сръбската петролна и газова компания Naftna Industrija Srbije (NIS). Едва тогава Вашингтон е готов да отмени санкциите. Това заяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович. Белград вероятно ще се съгласи, тъй като министърът изрази надежда за „разбиране от руска страна“.

Според нея Вашингтон е поискал Белград да се освободи от руската собственост върху NIS, за да отмени санкциите, и е дал срок до 13 февруари без право на работа на компанията.

Беше заявено също, че американската администрация „ясно и недвусмислено е заявила за първи път, че иска пълна промяна на собствеността на руските акционери в NIS“. Същевременно САЩ „дадоха да се разбере“, че не трябва да се правят опити за прикриване на руското присъствие в компанията.

Сръбският президент Александър Вучич ще присъства на извънредно правителствено заседание на 16 ноември, за да обсъди по-нататъшните действия по ситуацията с NIS.

„Като министър на енергетиката, вярвам, че сме изправени пред трудни решения – дали да конфискуваме компанията и след това да оценим и компенсираме щетите… Надявам се, че нашите руски приятели ще разберат сериозността на ситуацията и ще ни помогнат да я преодолеем“, заяви Джедович.

Припомняме, че „Газпром нефт“ притежава 44,85% от НИС и вече се е съгласила да продаде дела си на трета страна поради санкциите на САЩ.