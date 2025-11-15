НА ЖИВО
          САЩ изискаха от Сърбия пълно излизане на Русия от NIS

          NIS
          NIS
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ поискаха пълното оттегляне на руските акционери от сръбската петролна и газова компания Naftna Industrija Srbije (NIS). Едва тогава Вашингтон е готов да отмени санкциите. Това заяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович. Белград вероятно ще се съгласи, тъй като министърът изрази надежда за „разбиране от руска страна“.

          Според нея Вашингтон е поискал Белград да се освободи от руската собственост върху NIS, за да отмени санкциите, и е дал срок до 13 февруари без право на работа на компанията.

          Беше заявено също, че американската администрация „ясно и недвусмислено е заявила за първи път, че иска пълна промяна на собствеността на руските акционери в NIS“. Същевременно САЩ „дадоха да се разбере“, че не трябва да се правят опити за прикриване на руското присъствие в компанията.

          Сръбският президент Александър Вучич ще присъства на извънредно правителствено заседание на 16 ноември, за да обсъди по-нататъшните действия по ситуацията с NIS.

          „Като министър на енергетиката, вярвам, че сме изправени пред трудни решения – дали да конфискуваме компанията и след това да оценим и компенсираме щетите… Надявам се, че нашите руски приятели ще разберат сериозността на ситуацията и ще ни помогнат да я преодолеем“, заяви Джедович.

          Припомняме, че „Газпром нефт“ притежава 44,85% от НИС и вече се е съгласила да продаде дела си на трета страна поради санкциите на САЩ.

