НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 16.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Швейцария е с двата крака на Мондиал 2026 – без изненада срещу Швеция

          Мачът завърши с четвърти гол за Швейцария чрез Йоан Манзамби в 94-ата минута

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Швейцария на 99% се класира на Световното първенство през 2026 година, след като победи Швеция с 4:1. По този начин „кръстоносците“ събраха 13 точки – с 3 повече от Косово (който победи Словения с 2:0) кръг преди края на квалификациите. Убийствената голова разлика от +12 гола не оставя никакви шансове на косоварите, които са с +1 и очевидно ще завършат на второ място.

          - Реклама -

          В Женева Емболо вкара за Швейцария в 12-ата минута, но Нигрен изравни за шведите в 33-ата. В 60-ата минута Гранит Джака вкара от дузпа в 60-ата минута, а третото попадение дойде в 75-ата минута, когато се разписа Ндойе. Мачът завърши с четвърти гол за Швейцария чрез Йоан Манзамби в 94-ата минута.

          Швейцария на 99% се класира на Световното първенство през 2026 година, след като победи Швеция с 4:1. По този начин „кръстоносците“ събраха 13 точки – с 3 повече от Косово (който победи Словения с 2:0) кръг преди края на квалификациите. Убийствената голова разлика от +12 гола не оставя никакви шансове на косоварите, които са с +1 и очевидно ще завършат на второ място.

          - Реклама -

          В Женева Емболо вкара за Швейцария в 12-ата минута, но Нигрен изравни за шведите в 33-ата. В 60-ата минута Гранит Джака вкара от дузпа в 60-ата минута, а третото попадение дойде в 75-ата минута, когато се разписа Ндойе. Мачът завърши с четвърти гол за Швейцария чрез Йоан Манзамби в 94-ата минута.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия

          Станимир Бакалов -
          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия, побеждавайки с 3:2 в мач, който реално бе без значение за елините. За сметка на тях британците...
          Спорт

          Дунав с още една крачка към елита, левскар герой

          Станимир Бакалов -
          Дунав (Русе) затвърди лидерската си позиция във Втора лига, след като успя да спечели с 1:0 срещу Янтра в дербито на тимовете от челото....
          Спорт

          Австрия покори Кипър, Питас не игра

          Станимир Бакалов -
          Австрия спечели визитата си на Кипър с 2:0 в мач от група "H" на световните квалификации. По този начин Бундестимът събра 18 точки и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions