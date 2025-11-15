Швейцария е с двата крака на Мондиал 2026 – без изненада срещу Швеция

Швейцария на 99% се класира на Световното първенство през 2026 година, след като победи Швеция с 4:1. По този начин „кръстоносците“ събраха 13 точки – с 3 повече от Косово (който победи Словения с 2:0) кръг преди края на квалификациите. Убийствената голова разлика от +12 гола не оставя никакви шансове на косоварите, които са с +1 и очевидно ще завършат на второ място.

- Реклама -

В Женева Емболо вкара за Швейцария в 12-ата минута, но Нигрен изравни за шведите в 33-ата. В 60-ата минута Гранит Джака вкара от дузпа в 60-ата минута, а третото попадение дойде в 75-ата минута, когато се разписа Ндойе. Мачът завърши с четвърти гол за Швейцария чрез Йоан Манзамби в 94-ата минута.