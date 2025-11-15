Симеон Николов и Локомотив продължават да мачкат в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск постигнаха седма поредна победа в руското първенство.

Играчите на Пламен Константинов надиграха категорично Нова Новокуйбишевск с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) гейма у дома в двубой от седмия кръг на шампионата.

Мони Николов се отчете с четири точки и отново беше с основен принос за успеха. Най-резултатен беше Сам Деру с 12 пункта.

Локомотивци са убедителни лидери с 21 точки и геймова разлика 21:1.