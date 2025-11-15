НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Симеон Николов и Локомотив продължават да мачкат в Русия

          Играчите на Пламен Константинов надиграха категорично Нова Новокуйбишевск с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) гейма

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск постигнаха седма поредна победа в руското първенство.

          - Реклама -

          Играчите на Пламен Константинов надиграха категорично Нова Новокуйбишевск с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) гейма у дома в двубой от седмия кръг на шампионата.

          Мони Николов се отчете с четири точки и отново беше с основен принос за успеха. Най-резултатен беше Сам Деру с 12 пункта.

          Локомотивци са убедителни лидери с 21 точки и геймова разлика 21:1.

          Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск постигнаха седма поредна победа в руското първенство.

          - Реклама -

          Играчите на Пламен Константинов надиграха категорично Нова Новокуйбишевск с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) гейма у дома в двубой от седмия кръг на шампионата.

          Мони Николов се отчете с четири точки и отново беше с основен принос за успеха. Най-резултатен беше Сам Деру с 12 пункта.

          Локомотивци са убедителни лидери с 21 точки и геймова разлика 21:1.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Фаталното число: Де Минор със загуба номер 13 от Яник Синер

          Николай Минчев -
          Яник Синер е първият финалист в тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри. На родна земя в Торино шампионът от миналата година ще защитава...
          Футбол

          Ботев Пловдив: Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо

          Николай Минчев -
          Ръководството на Ботев Плодив се обърна към привържениците на клуба с изявление относно възраждането на ДЮШ и инвестициите в базата на "канарчетата", свързани с...
          Футбол

          Локомотив София привлече официално играч с близо 120 мача във Висшата лига

          Николай Минчев -
          Локомотив София обяви любопитен трансфер. "Железничарите" официално представиха бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. 29-годишният играч има 58 мача за шампионите на Англия и 92...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions