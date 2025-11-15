НА ЖИВО
          Слабак измъчи Германия

          Словакия би ирландци с късен гол на резерва

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Германия победи Люксембург с 2:0 като гост в световна квалификация от Група „A“. Кръг преди края Бундестимът се нуждае само от точка в домакинството си на Словакия, победил с 1:0 Северна Ирландия, за да се класира на Мондиал 2026.

          Победата срещу държавата-джудже обаче не дойде никак лесно. Футболистите от Великото херцогство издържаха без да получат гол цяло полувреме за срам и позор на фаворита.

          Германците пробиха бетона чак в 49-ата минута. Лерой Сане напредна по десния фланг и центрира. Ник Волтемаде бе оставен непокрит около точката на дузпата и засече в мрежата за 0:1.

          В 68-ата минута Германия стигна до второ попадение, с което сложи точка на спора. Ридле Баку пусна пас в празно пространство към Волдемаде, той пак бе сам и с едно докосване вкара за 0:2.

          В друг мач от групата Словакия се наложи трудно над Северна Ирландия с 1:0. Единственото попадение вкара резервата Томас Бобчек във 2-ата минута на добавеното време.
          Гостите завършиха с 10 души, след като Балард получи червен картон в 99-ата минута.

