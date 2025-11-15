НА ЖИВО
          Тежка челна катастрофа в село Лозен

          На място има представители на пътна полиция, които регулират движението

          Снимка: БГНЕС
          Две коли се удариха челно на изхода на село Лозен в посока автомагистрала „Тракия“. При инцидента и двете коли са с унищожени предници. Едната след удара се блъска и в ограда на пътя.

          На място има представители на пътна полиция, които регулират движението. 

          Произшествието е станало около 14 ч. Няма информация за пострадали.

