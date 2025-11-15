НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Тежка катастрофа на магистралата към Бургас – пътят е затворен

          0
          8
          Facebook
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Тежко пътно-транспортно произшествие е станало на магистралата в посока Бургас, след отбивката за Стара Загора. Според първоначалната информация, кола от насрещното платно е преминала през мантинелата и се е ударила челно в друг автомобил.

          - Реклама -

          Временно движението по магистралата е спряно, а пътната полиция регулира трафика.

          Очакват се повече информация за пострадалите и причините за инцидента.

          Тежко пътно-транспортно произшествие е станало на магистралата в посока Бургас, след отбивката за Стара Загора. Според първоначалната информация, кола от насрещното платно е преминала през мантинелата и се е ударила челно в друг автомобил.

          - Реклама -

          Временно движението по магистралата е спряно, а пътната полиция регулира трафика.

          Очакват се повече информация за пострадалите и причините за инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп: САЩ постигнали „голям напредък“ срещу наркотрафика

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече е изградил мнение за действията, които Вашингтон трябва да предприеме по отношение на Венецуела. „Не мога да...
          Общество

          Ексклузивно: Три печата на ВМРО – физически допир до историята

          Владимир Висоцки -
          Споделеното историческо минало е една от основните градивни единици на националното самосъзнание, а за някои хора историята не е просто обяснителен модел, тя е...
          Общество

          Започват 40-дневните Коледни пости

          Владимир Висоцки -
          От днес, 15 ноември, започват 40-дневните Коледни пости, които приключват на 24 декември – Бъдни вечер. Това е вторият по продължителност пост след Великия. Рождественският...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions