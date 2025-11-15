Тежка катастрофа на магистралата към Бургас – пътят е затворен

Тежко пътно-транспортно произшествие е станало на магистралата в посока Бургас, след отбивката за Стара Загора. Според първоначалната информация, кола от насрещното платно е преминала през мантинелата и се е ударила челно в друг автомобил.

Временно движението по магистралата е спряно, а пътната полиция регулира трафика.

Очакват се повече информация за пострадалите и причините за инцидента.