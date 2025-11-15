The Guardian: Русия ловува украински влакове, това има ужасяващи последствия за икономиката на Украйна

Русия рязко засили атаките срещу железопътната мрежа на Украйна, превръщайки влаковете и техните машинисти във важни цели. Това заяви заместник министър-председателят по инфраструктурата на Украйна Олексий Кулеба пред The ​​Guardian.

- Реклама -

Според него броят на атаките се е утроил от юли насам, а общите загуби до 2025 г. вече са достигнали 1 милиард долара. От началото на годината Русия е извършила над 800 удара по съоръжения на „Укрзализница“, като е повредила над 3000 инфраструктурни възела. Кулеба добави, че руските дронове сега са прицелени специално към локомотиви, опитвайки се да убият машинисти и да парализират ключови маршрути.

Олександър Перцовски, ръководител на „Укрзализница“, потвърди, че Русия все по-често използва прецизно насочвани дронове „Шахед“:

„Не става въпрос само за броя на атаките… Сега, тъй като имат високоточни дронове „Шахед“, те са прицелени в отделни локомотиви“.

Защо Русия громи украинските железници

Железопътният транспорт е критична жизненоважна артерия за Украйна. Той осигурява 63% от товарния и 37% от пътническия трафик, както и доставки на военна помощ и евакуация на ранените. От началото на пълномащабната война гражданските летища са затворени, оставяйки влаковете като единствения наличен маршрут за международни делегации.

Според Кулеба Москва преследва три стратегически цели:

да наруши логистиката на юг и да блокира преминаването на стоки до пристанищата;

да наруши комуникациите в граничните райони на Черниговска и Сумска области;

да „унищожи всичко“ в Донбас, където железопътната линия осигурява индустриален транспорт.