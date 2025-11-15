НА ЖИВО
          The Guardian: Русия ловува украински влакове, това има ужасяващи последствия за икономиката на Украйна

          Удари на Русия по украинските железници
          Удари на Русия по украинските железници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия рязко засили атаките срещу железопътната мрежа на Украйна, превръщайки влаковете и техните машинисти във важни цели. Това заяви заместник министър-председателят по инфраструктурата на Украйна Олексий Кулеба пред The ​​Guardian.

          Според него броят на атаките се е утроил от юли насам, а общите загуби до 2025 г. вече са достигнали 1 милиард долара. От началото на годината Русия е извършила над 800 удара по съоръжения на „Укрзализница“, като е повредила над 3000 инфраструктурни възела. Кулеба добави, че руските дронове сега са прицелени специално към локомотиви, опитвайки се да убият машинисти и да парализират ключови маршрути.

          Олександър Перцовски, ръководител на „Укрзализница“, потвърди, че Русия все по-често използва прецизно насочвани дронове „Шахед“:

          „Не става въпрос само за броя на атаките… Сега, тъй като имат високоточни дронове „Шахед“, те са прицелени в отделни локомотиви“.

          Защо Русия громи украинските железници

          Железопътният транспорт е критична жизненоважна артерия за Украйна. Той осигурява 63% от товарния и 37% от пътническия трафик, както и доставки на военна помощ и евакуация на ранените. От началото на пълномащабната война гражданските летища са затворени, оставяйки влаковете като единствения наличен маршрут за международни делегации.

          Според Кулеба Москва преследва три стратегически цели:

          да наруши логистиката на юг и да блокира преминаването на стоки до пристанищата;

          да наруши комуникациите в граничните райони на Черниговска и Сумска области;

          да „унищожи всичко“ в Донбас, където железопътната линия осигурява индустриален транспорт.

