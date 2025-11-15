НА ЖИВО
          Токът за бизнеса поевтинява с близо 6% на пазара

          Средната цена на електроенергията за утрешната доставка пада до 213,50 лв./МВтч, показват данните от Българската независима енергийна борса

          11
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Цената на електроенергията за бизнеса бележи нов спад. Данните от сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) показват, че токът за утрешния ден ще струва средно 213,50 лева за мегаватчас без ДДС.

          За сравнение, в понеделник борсата затвори при цена 226,36 лв./МВтч. Това означава, че електроенергията за бизнеса поевтинява с 5,68% спрямо днешната стойност.

          Офертите в сегмента „Ден напред“ се смятат за ключов индикатор за движението на пазара, тъй като отразяват търсенето и предлагането в реално време. Спадът идва на фона на сравнително стабилни нива през последните дни, като динамиката остава чувствителна към производството от възобновяеми източници и очакваното потребление.

