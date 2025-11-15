НА ЖИВО
          „Това е за последен път": Президентът на Полша се изказа рязко за помощта за украинците

          Полският президент Карол Навроцки подписа закон, с който се удължава подкрепата за украинските бежанци, но подчерта, че това е последният път, когато го прави.

          „Подписах законопроекта, защото не искам да бъда президент на хаоса, но подчертах, че това е последният път, когато подписвам този законопроект, за да помогна на украинците“, цитира думите му kresy.pl.

          Държавният глава обясни, че първоначалната версия на законопроекта е включвала разпоредба за предоставяне на помощ по програмата „800+“ на украинци, които не работят в Полша, което той смята за неприемливо. „Това беше несправедливо решение за поляците“, заяви Навроцки, обяснявайки предишното си решение да откаже да подпише документа.

          Той също така подчерта необходимостта от рационализиране на системата за подкрепа, отбелязвайки, че „украинците трябва да бъдат третирани като всяко друго национално малцинство“.

          Навроцки подчерта, че подкрепата за украинските граждани трябва да бъде справедлива спрямо полското общество.

          „Признавам, че украинското малцинство в Полша, което вече е в третата си година от началото на войната, трябва да бъде третирано с дължимата отговорност, разбира се, но по същия начин, както всички други национални малцинства в Полша“, добави той.

