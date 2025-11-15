НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Тръмп обяви ядрени изпитания и поиска преговори за денуклеаризация с Русия и Китай

          0
          1
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          „Много скоро“, отговори той на въпрос по темата, но отказа да каже дали планират да взривят бойна глава по време на опитите.

          Ръководителят на Белия дом отново спомена „други хора“, за които се твърди, че тестват ядрени оръжия. В същото време той нарече денуклеаризацията най-доброто решение в контрола върху въоръженията и изрази надежда за среща по въпроса с Русия и Китай.

          „Това, което бих искал да направя, е денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, предимно между трите основни [държави – бел. ред.], за да намалим ядрените оръжия“, заяви Тръмп

          САЩ ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          „Много скоро“, отговори той на въпрос по темата, но отказа да каже дали планират да взривят бойна глава по време на опитите.

          Ръководителят на Белия дом отново спомена „други хора“, за които се твърди, че тестват ядрени оръжия. В същото време той нарече денуклеаризацията най-доброто решение в контрола върху въоръженията и изрази надежда за среща по въпроса с Русия и Китай.

          „Това, което бих искал да направя, е денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, предимно между трите основни [държави – бел. ред.], за да намалим ядрените оръжия“, заяви Тръмп

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Всеки желаещ ще може да се прости със Стоян Йорданов в неделя

          Николай Минчев -
          Поклонението пред легендата на ЦСКА и България Стоян Йорданов ще се състои в неделя, 16 ноември, информираха от "червените". Опелото ще е в храм...
          Политика

          Румен Радев: Самото назначаване на особения търговски управител на „Лукойл“ е извън закона

          Николай Минчев -
          Президентът Румен Радев заяви, че е било пределно ясно, че САЩ ще дадат дерогация на България за „Лукойл“, защото те са стратегически съюзник на...
          Война

          Деморализирани бойци от ВСУ масово се предават в плен на руснаците в Харковска област

          Иван Христов -
          Деморализирани бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) масово се предават на руската армия в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions