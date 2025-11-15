Тръмп обяви ядрени изпитания и поиска преговори за денуклеаризация с Русия и Китай

САЩ ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът Доналд Тръмп.

„Много скоро“, отговори той на въпрос по темата, но отказа да каже дали планират да взривят бойна глава по време на опитите.

Ръководителят на Белия дом отново спомена „други хора“, за които се твърди, че тестват ядрени оръжия. В същото време той нарече денуклеаризацията най-доброто решение в контрола върху въоръженията и изрази надежда за среща по въпроса с Русия и Китай.

„Това, което бих искал да направя, е денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, предимно между трите основни [държави – бел. ред.], за да намалим ядрените оръжия“, заяви Тръмп