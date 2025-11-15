НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 15.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: САЩ постигнали „голям напредък“ срещу наркотрафика

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече е изградил мнение за действията, които Вашингтон трябва да предприеме по отношение на Венецуела. „Не мога да ви кажа какво е то, но съм си изградил мнение“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида. Той подчерта, че САЩ са „постигнали голям напредък с Венецуела по отношение на спирането на доставките на наркотици“.

          - Реклама -

          CBS съобщи, че Пентагонът е предоставил на Тръмп актуализирани планове за потенциални операции срещу Венецуела, включително удари по наземни цели. Американските военни също обявиха началото на операция „Южно копие“ за борба с латиноамериканските наркокартели. В тази връзка ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, е влязла в зоната на Южното командване на САЩ за борба с контрабандата на наркотици.

          „Вашингтон пост“ съобщи, че американските сили включват осем военни кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции, засилвайки военното присъствие край бреговете на Венецуела.

          CNN отбелязва, че американските военни са унищожили около 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци в борбата с наркотрафика, при което са загинали близо 80 души. След поне един от ударите колумбийският президент Густаво Петро заяви, че е убит рибар, а не наркотрафикант от неговата страна.

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече е изградил мнение за действията, които Вашингтон трябва да предприеме по отношение на Венецуела. „Не мога да ви кажа какво е то, но съм си изградил мнение“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида. Той подчерта, че САЩ са „постигнали голям напредък с Венецуела по отношение на спирането на доставките на наркотици“.

          - Реклама -

          CBS съобщи, че Пентагонът е предоставил на Тръмп актуализирани планове за потенциални операции срещу Венецуела, включително удари по наземни цели. Американските военни също обявиха началото на операция „Южно копие“ за борба с латиноамериканските наркокартели. В тази връзка ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, е влязла в зоната на Южното командване на САЩ за борба с контрабандата на наркотици.

          „Вашингтон пост“ съобщи, че американските сили включват осем военни кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции, засилвайки военното присъствие край бреговете на Венецуела.

          CNN отбелязва, че американските военни са унищожили около 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци в борбата с наркотрафика, при което са загинали близо 80 души. След поне един от ударите колумбийският президент Густаво Петро заяви, че е убит рибар, а не наркотрафикант от неговата страна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Alibaba отрече обвинения, че е подпомагала китайски атаки срещу САЩ

          Владимир Висоцки -
          Китайският технологичен гигант Alibaba категорично отхвърли твърдения, че е оказвал техническа подкрепа на китайските власти и армия при насочването на кибератаки срещу Съединените щати....
          Политика

          Тръмп търси да спаси мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп е провел телефонни разговори с лидерите на Тайланд и Камбоджа в опит да укрепи постигнатото примирие между двете страни, съобщи...
          Политика

          САЩ и Швейцария постигнаха пробив по новия митнически режим

          Дамяна Караджова -
          Съединените щати и Швейцария са постигнали търговско споразумение, което драстично намалява митата върху швейцарския износ към американския пазар.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions