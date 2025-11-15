Тръмп: САЩ постигнали „голям напредък“ срещу наркотрафика

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече е изградил мнение за действията, които Вашингтон трябва да предприеме по отношение на Венецуела. „Не мога да ви кажа какво е то, но съм си изградил мнение“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида. Той подчерта, че САЩ са „постигнали голям напредък с Венецуела по отношение на спирането на доставките на наркотици“.

CBS съобщи, че Пентагонът е предоставил на Тръмп актуализирани планове за потенциални операции срещу Венецуела, включително удари по наземни цели. Американските военни също обявиха началото на операция „Южно копие“ за борба с латиноамериканските наркокартели. В тази връзка ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, е влязла в зоната на Южното командване на САЩ за борба с контрабандата на наркотици.

„Вашингтон пост“ съобщи, че американските сили включват осем военни кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции, засилвайки военното присъствие край бреговете на Венецуела.

CNN отбелязва, че американските военни са унищожили около 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци в борбата с наркотрафика, при което са загинали близо 80 души. След поне един от ударите колумбийският президент Густаво Петро заяви, че е убит рибар, а не наркотрафикант от неговата страна.