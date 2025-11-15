НА ЖИВО
          Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да съди BBC за до 5 милиарда долара заради подвеждащ монтаж на речта му, след като телевизионният оператор се извини, но отказа да му даде обезщетение, предава европейската редакция на Politico.

          „Ще ги съдим за суми между 1 и 5 милиарда долара, вероятно някъде следващата седмица“, обясни Тръмп пред репортери на борда на Air Force One. „Трябва да го направим“.

          В четвъртък BBC призна, че редактираните кадри от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. в документалната им програма „Панорама“ са създали „погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия“, и заяви, че сегментът няма да бъде излъчен отново.

          Въпреки че британският държавен оператор се извини на президента за начина, по който е редактирал речта му, от там заявиха, че няма да предложат финансово обезщетение, както Тръмп поиска. Двама от висшите ръководители на BBC, генералният директор Тим Дейви и директорът на новините Дебора Търнес, подадоха оставка заради инцидента и обвиненията в пристрастно отразяване. Председателят на BBC Самир Шах изпрати лично извинение до Белия дом в четвъртък.

          Същността на жалбата на Тръмп пред BBC е сегмент, в който кадри от предаването „Панорама“ са били избирателно редактирани, за да се внуши, неправилно, че президентът на САЩ е казал на поддръжниците си: „Ще отидем до Капитолия и аз ще бъда там с вас и ще се борим. Ще се борим като ад”.

          Думите всъщност са били извадени от части от речта, разположени на почти час разстояние, и са пропуснали част, в която Тръмп е казал, че иска поддръжниците „мирно и патриотично да изразят мнението си“.

