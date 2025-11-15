Задържането на „гърлото“, което осигурява логистиката на Мирноград в Донецка област, в момента е най-важната задача за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отбеляза OSINT анализаторът Виталий Кононученко в статията си „Покровск и Мирноград: Накъде наклоняват везните в момента“.

Според него логистиката на този участък от фронта е изключително трудна, тъй като украинските войски могат да се движат пеша само на малки групи в продължение на 10-15 километра през нощта. Той обаче отбеляза, че е важно тази логистика все още да съществува.

Войниците от 25-та десантно-щурмова бригада на ВСУ, сражаващи се в района на Мирноград, показват, че руснаците няма да могат да превземат Мирноград челно. Настъплението в гръб от страна на руснаците обаче представлява риск.

„Именно затова е толкова важно да се запази тясната (2,5-километрова) контролна зона между вече окупирания Красни Лиман и Покровск“, подчерта Кононученко.