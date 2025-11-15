НА ЖИВО
          Всеки желаещ ще може да се прости със Стоян Йорданов в неделя

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Поклонението пред легендата на ЦСКА и България Стоян Йорданов ще се състои в неделя, 16 ноември, информираха от „червените“. Опелото ще е в храм „Света Параскева“ столицата.

          Йорданов, който е многократен шампион и носител на Купата на страната с ЦСКА, почина вчера на 81-годишна възраст.

          Ето какво написаха „армейците“:

          „Поклонението пред големия Стоян Йорданов ще се състои утре (16 ноември) от 14:00 ч. в храм „Света Параскева“ в София (ул. „Георги Раковски“ 58). 

          Той ни напусна на 14 ноември на 81-годишна възраст.

          Армейци, нека да отдадем заслужена почит към легендарния ни вратар, който посвети целия си живот на любимия клуб!“. 

