Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха отстъпление от Нововасиловское в Запорожка област.

В последния си доклад Силите за отбрана на Юга на Украйна споменаха за „оттегляне към по-благоприятни отбранителни позиции“. Те заявиха, че това се е случило като част от прегрупиране.

„Поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на бойната линия и с цел запазване на живота на военнослужещите, нашите части се изтеглиха от село Нововасиловское към по-благоприятни отбранителни позиции“, пишат от Силите за отбрана на Юга.

Междувременно руснаците обявиха превземането на село Яблоково, южно от Равнополе (според DeepState това село също е превзето), по пътя за Гуляйполе. Украйна не е потвърдила превземането на Яблоково.