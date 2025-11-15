НА ЖИВО
          ВСУ обявиха изтегляне от още едно селище в Запорожка област „в рамките на прегрупиране"

          Нововасиловское
          Нововасиловское
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха отстъпление от Нововасиловское в Запорожка област.

          В последния си доклад Силите за отбрана на Юга на Украйна споменаха за „оттегляне към по-благоприятни отбранителни позиции“. Те заявиха, че това се е случило като част от прегрупиране.

          „Поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на бойната линия и с цел запазване на живота на военнослужещите, нашите части се изтеглиха от село Нововасиловское към по-благоприятни отбранителни позиции“, пишат от Силите за отбрана на Юга.

          Междувременно руснаците обявиха превземането на село Яблоково, южно от Равнополе (според DeepState това село също е превзето), по пътя за Гуляйполе. Украйна не е потвърдила превземането на Яблоково.

