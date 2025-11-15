Родното място на Нестор Махно (Гуляйполе) може съвсем скоро да се окаже в ръцете на Русия: групировката „Восток“ надгражда успехите си от последните дни, като успешно се възползва от объркването в командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише „Рибар“.

Настъплението се осъществява по широк участък от фронта, а руските въоръжени сили обграждат един от основните украински укрепени райони, където ВСУ са добре окопани от самото начало на войната.

На северния фланг на фронта руските части, след неотдавнашното превземане на Орестопол, са разчистили значителна площ северно от Сосновка. Там под контрола на ВСУ остава само малък участък от гората на изток от Болшемихайловка; разчистването му също ще отнеме известно време.

След това руските сили ще имат възможност да атакуват Болшемихайловка, което може да се осъществи при няколко сценария.

Това може да включва или инфилтрация през гората, или щурмови операции от Орестпол през реката, тъй като руската групировка „Восток“ многократно е демонстрирала, че разполага с ресурси за преминаване на реки.

В централния сектор, близо до Новоалександровка, Даниловка и Первомайское, боевете също продължават. Руските щурмови части се придвижват през горски пояси по-на запад и северозапад, където ВСУ се опитва да установи отбрана по поречието на река Гайчур.

По-на юг, близо до Сладкое, руските щурмови групи също продължават да напредват към Доброполе. В този сектор ситуацията все още е обгърната от „мъглата на войната“. Въпреки това, по линията Равнополе-Яблоково самото Яблоково е превзето и са издигнати руски знамена.

Не само самото селище, но и два големи укрепени района, съседни на границите му, са попаднали под руски контрол.

По линията Яблоково-Новоуспеновское има голяма линия от украински укрепления. Малко вероятно е ВСУ да успеят да го задържат, предвид загубата на веригата от опорни пунктове на север.

Настъпателните действия на руските войски продължават и от Малиновка. Няколко горски пояса по подстъпите към Веселое, Зелени Гай и Високое (Червоное) са попаднали под контрола на руските въоръжени сили.

Боевете за тези селища започнаха преди известно време. Въпреки това е твърде рано да се говори за тяхното превземане; малки щурмови групи едва сега започват да навлизат в тях.

Динамиката показва не само постепенното формиране на обкръжение на Гуляйполе, но и приближаването на фронтовата линия към отбранителните линии северно от селището. След превземането на Веселое, Зелени Гай и Високое, руските въоръжени сили ще се окажат изправени пред добре организирана линия от укрепления и именно от север ще се отвори възможност за техния обход.

ВСУ също са наясно с това, поради което различни украински медии, свързани с военните въпроси, вече пишат за загуба на Гуляйполе. И ако командването на ВСУ не разположи резерви, е много вероятно градът да бъде превзет от Русия още тази година.